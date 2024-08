Pensavo fossi pronto, ma mi sbagliavo | Da promessa ad esubero in 24h: Inzaghi lo ha silurato col sostituto in mano

Inzaghi scarica la promessa. Per l’Inter ora è un esubero. Per fortuna del tecnico nerazzurro, Marotta ha già il sostituto tra le mani.

Reduce dalla sconfitta per 0-2 nell’amichevole giocata mercoledì a Monza contro l’Al-Ittihad di Karim Benzema, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara all’ultimo test amichevole che domani, domenica 11 agosto, la vedrà affrontare alle 16.00 italiane a Stamford Bridge il Chelsea di Enzo Maresca.

Un appuntamento, quello contro la formazione londinese passata lo scorso giugno nelle mani del tecnico campano, che per i nerazzurri servirà per mettere il pieno in vista dell’esordio in campionato di sabato prossimo contro il Genoa di Alberto Gilardino.

La gara del Luigi Ferraris in programma alle 18.30 segnerà per il Biscione il punto di partenza della corsa verso il secondo scudetto consecutivo, il 21esimo della storia della società, dopo quello della seconda stella conquistato egregiamente al termine dell’annata 2023-2024.

Confermarsi sul tetto d’Italia è infatti l’obiettivo dichiarato del club del neo presidente, Beppe Marotta, il quale, conscio della forza della sua squadra, punterà ovviamente a giocare un ruolo da protagonista anche in Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League e Mondiale per club.

Inter, Asllani è un vice Calhanoglu di lusso: l’ex Empoli vale già 30 milioni

Pronta all’esordio in campionato, con seconda stella e scudetto meritatamente cuciti sul petto, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara, come detto, all’ultimo test amichevole della sua estate, andando a far visita, domani 11 agosto, al nuovo Chelsea di Enzo Maresca. Una gara, quella di Stamford Bridge contro i Blues, nella quale, vista la vicinanza della partita d’esordio contro il Genoa, il tecnico piacentino potrebbe decidere di non rischiare alcuni dei suoi titolari e concedere spazio a quelli che, ora come ora, sono considerati sostituti.

Sostituti come Kristjan Asllani che, destinato anche quest’anno al ruolo di vice Calhanoglu, contro i londinesi dovrebbe partire dal primo minuto. Una possibilità di mettersi in mostra non indifferente, considerando anche lo spessore dell’avversario, quella che Inzaghi è pronto a concedere al centrocampista ex Empoli il quale, non è certo un mistero, è valutato dall’Inter non meno di 30 milioni di euro.

Inter, se parta Asllani fari su Bajcetic del Liverpool

Considerato sì come vice Calhanoglu, ma allo stesso tempo elemento importante della rosa di Simone Inzaghi, Kristjan Asllani continua a essere oggetto di voci secondo le quali protrebbe lasciare l’Inter la prossima stagione.

Un addio alla Beneamata, quello del centrocampista albanese, che, ipotizzando una stagione 2024-2025 da protagonista, potrebbe concretizzarsi su una base di partenza di 30 milioni di euro, la quale potrebbe ovviamente mutare al rialzo nel corso dei mesi qualora la squadra dovesse raggiungere risultati importanti. In caso di cessione dell’ex Empoli, Marotta e Ausilio, stando a quanto riferito da interlive.it, avrebbero già il nome del sostituto: Stefan Bajcetic del Liverpool, la cui valutazione ruota ora come ora attorno ai 20 milioni di euro.