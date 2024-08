Non so cosa ci trovava Sarri in te | Baroni lo manda a casa: da oggi non è più un giocatore della Lazio

Cambiamenti in casa Lazio, con il nuovo allenatore che fa fuori un calciatore voluto fortemente dall’ex tecnico biancoceleste.

La guida tecnica e non solo. La Lazio che si presenterà ai nastri di partenza della nuova stagione, europea e di Serie A, è una delle squadre che vedranno la propria rosa maggiormente rivoluzionata rispetto a qualche mese fa. Sono tanti i cambiamenti che ci sono stati nelle ultime settimane.

Dopo le dimissioni di Maurizio Sarri, durante lo scorso marzo, infatti, Claudio Lotito aveva affidato la squadra al tecnico croato, Igor Tudor. La Lazio aveva terminato la stagione in crescendo ed il presidente biancoceleste si era già deciso ad affidare la panchina, almeno per una stagione, all’ex calciatore della Juventus.

Al termine del campionato, però, durante i diversi confronti tra società e tecnico di programmazione in vista della nuova stagione, sono venute alla luce diverse fratture insanabili che non potevano più essere reimarginate. Tudor pensava che la Lazio avesse bisogno di una rivoluzione per essere competitiva, Lotito non era d’accordo e parlava di semplici ritocchi.

Le partenze di Kamada, ma soprattutto quelle degli ex senatori e leader dello spogliatoio, Immobile, Felipe Anderson e Luis Alberto, hanno comunque in qualche modo anticipato un profondo rinnovamento che in queste settimane, alla fine, c’è stato. La Lazio si è ringiovanita ed ha comprato calciatori che possono crescere in biancoceleste e rappresentare presente e futuro.

Lazio, ancora un paio di operazioni in entrata

Dele-Bashiru, Castrovilli, Nuno Tavares, Tchaouna, Noslin. Acquisti importanti, non di calciatori top, ma comunque di elementi con ampi margini di crescita che sicuramente potranno essere funzionali all’interno dello scacchiere tattico di Mister Baroni.

A questa Lazio, però, servirebbero almeno altri due acquisti e rinforzi. Un attaccante esterno ed un centrocampista di qualità. Questi i due profili richiesti anche da Marco Baroni che sa cosa serve per consentire alla squadra di essere competitiva. Queste operazioni, però, dovranno necessariamente essere anticipate dall’uscita di qualche esubero.

Mercato, Empoli vicino al ritorno di Cancellieri

Tre su tutti. Fares, Basic e Cancellieri. Il primo potrebbe terminare in Grecia, ma comunque c’è anche a possibilità di una rescissione consensuale del contratto che farebbe risparmiare alla Lazio due milioni di euro. Per gli altri due, invece, c’è l’interesse forte dell’Empoli. I due club potrebbero pensare di fare una maxi-operazione, ma resta viva l’ipotesi di separarle.

L’interesse più concreto, da parte del club toscano, resta quello per l’esterno d’attacco che già la scorsa stagione ha giocato in maglia azzurra. L’idea è quella di fare ancora una volta un’operazione in prestito per il classe 2002 che la Lazio acquistò due estati fa dal Verona sotto richiesta dell’allora tecnico, Maurizio Sarri. Si tratta però sulla formula per condizionare l’obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni.