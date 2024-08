E’ successo di nuovo: come Seedorf, dall’Inter al Milan | L’affare è UFFICIALE e definitivo

Cambio di casacca tra i due club di Milano per il centravanti, lascia l’Inter e vestirà la maglia rossonera la prossima stagione, accordo già raggiunto

La rivalità tra Inter e Milan si è acuita negli ultimi anni dato che i due club hanno aumentato la loro competitività in Italia dopo un decennio, lo scorso, in cui a dominare è stata la Juventus. Gli ultimi sei derby sono stati vinti dai nerazzurri, compreso il doppio match valido per la semifinale di Champions League di due stagioni fa. Inzaghi ha battuto con maestria Pioli e ora dovrà vedersela contro Fonseca.

Sono tanti anche i giocatori che hanno vestito entrambe le maglie. L’ultimo in ordine cronologico è stato Hakan Calhanoglu. Con i rossoneri è stato utilizzato come trequartista mentre Inzaghi lo ha reinventato regista, un’intuizione che si è rivelata davvero azzeccata dato il notevole contributo nella costruzione del gioco da parte del turco.

Un altro campione dai piedi eccelsi è stato Clarence Seedorf che ha, invece, fatto il percorso inverso. Arrivato in Italia per volere del patron Massimo Moratti, ha poi fatto le fortune del Milan nei primi anni del nuovo secolo, per poi sedersi anche sulla panchina del club come allenatore.

Lo sta seguendo un altro giocatore, stavolta un attaccante che cerca il rilancio e la definitiva consacrazione a 32 anni. Firma avvenuta con il Milan per una punta che è cresciuta nelle giovanili dell’Inter.

L’ex Inter ora firma per il Milan, pronto per guidare l’attacco dei rossoneri

Lui è Samuele Longo. Dopo aver maturato esperienze in diverse categorie fino giocare nei massimi campionati sia in Italia che in Spagna, entra a far parte della formazione Milan Futuro che disputerà il campionato di Lega Pro.

Come compagno di reparto avrà Francesco Camarda, con l’obiettivo di mettere in difficoltà le rocciose difese delle squadre che dovranno affrontare.

Il Milan investe sui giovani e punta a lanciarli molti in prima squadra

Milan che ha deciso di seguire Juventus ed Atalanta, investendo nell’Under 23 come fonte di crescita dei talenti del proprio settore giovanile. Una scelta avvenuta dopo il raggiungimento della finale nell’ultima Youth League, la Champions delle formazioni Primavera.

Un progetto in cui la dirigenza rossonera crede molto e l’apporto di un bomber d’esperienza come Longo potrà fare bene a tutto lo spogliatoio e a mister Daniele Bonera.