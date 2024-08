Carnevali, altro REGALO all’amico di sempre: stavolta l’Inter ci guadagna davvero | Prezzo GONFIATO per l’esubero

Tante le voci di presunti favori e accordi sottobanco tra il dirigente del Sassuolo e Marotta, nuovo presidente dell’Inter.

Dopo undici lunghe stagioni in Serie A, in cui è stata raggiunta anche l’Europa League e tanti altri risultati ottimi e lusinghieri, il Sassuolo, lo scorso maggio, è retrocesso in Serie B al termine di un campionato complicato e pieno di insidie, in cui non si è mai riusciti a trovare una certa continuità di risultati.

Prima Alessio Dionisi e poi Davide Ballardini, infatti, non hanno trovato la quadra e, nonostante ottimi risultati contro le grandi squadre, alla fine non hanno potuto evitare la retrocessione deo neroverdi. L’infortunio grave di Mimmo Berardi, arrivato nel periodo più caldo della stagione, è stata sicuramente la mazzata definitiva per una squadra che ha avuto un crollo verticale negli ultimi due mesi.

I tredici punti ottenuti contro Inter, Juventus, Fiorentina e Milan, durante l’arco della stagione, quindi, non sono stati sufficienti ed hanno aperto ancora più interrogativi attorno al club neroverde. A fare scalpore sono stati soprattutto i sei punti, frutto di due vittorie, conquistati contro i nerazzurri Campioni d’Italia.

Il Sassuolo è stata l’unica squadra a battere l’Inter durante tutta la scorsa Serie A e lo ha fatto addirittura due volte. Ma, se il risultato dello scorso settembre non destò particolari sorprese, fece molto più discutere quello dello scorso maggio in cui i nerazzurri si presentarono in campo pieni di riserve e con uno Scudetto già vinto.

Inter-Sassuolo, il discusso rapporto tra Carnevali e Marotta

L’Inter non segnò alcuna rete e fu la prima volta dopo circa un campionato e mezzo. Molti parlarono di un risultato strano e che doveva far pensare e ripresero il rapporto di profonda amicizia, ma anche di parentela che c’è tra Beppe Marotta, presidente nerazzurro, e Andrea Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo.

Un paio di estati fa ci fu il passaggio molto contestato di Andrea Pinamonti dall’Inter al Sassuolo per 20 milioni di euro ed altri affari hanno fatto discutere nel corso delle ultime stagioni. In questa rovente estate di calciomercato, intanto, un’altra trattativa di calciomercato sta per concludersi e dovrebbe portare un calciatore dall’Inter al Sassuolo.

Mercato, Radu ad un passo dal Sassuolo

Si tratta di Ionut Radu, portiere rumeno nerazzurro, ormai da tempo fuori dai progetti tecnici di Simone Inzaghi. Dopo i prestiti alla Cremonese ed al Bournemouth, durante i quali non ha particolarmente brillato tanto per usare un eufemismo, l’estremo difensore interista è in uscita ed è chiaramente un esubero interista.

Il Sassuolo è seriamente interessato a lui e vuole portarlo a Reggio Emilia. L’affare tra le due società è già stato messo a punto e farebbe guadagnare anche qualche milione al club nerazzurro. Manca l’accordo tra i neroverdi ed il portiere che, in realtà, preferirebbe andare a giocare nella Sampdoria.