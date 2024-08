Thiago Motta, cambia tutto con l’Ajax: per Rugani accettano lo SCAMBIO | L’altro lo volevano da 3 anni

Sfumato il colpo Todibo, la Juventus sta imbastendo uno scambio in difesa con l’Ajax che riguarda l’uscita di Rugani

La Juventus ha cambiato la propria strategia negli ultimi giorni. Per l’attacco porte chiuse in faccia a Federico Chiesa che non ha intenzione di rinnovare con i bianconeri il contratto in scadenza il prossimo giugno. Al suo posto quasi fatta per Nico Gonzalez della Fiorentina, accordo vicino tra i due club per un’operazione intorno ai 30 milioni.

Per il fantasista argentino la possibilità di restare in Italia ed avere un ruolo centrale nel reparto offensivo della Vecchia Signora, alle spalle di Dusan Vlahovic e con Yildiz a dare man forte alla manovra sulla trequarti.

La Fiorentina ha intenzione, però, di chiudere prima per Albert Gudmundsson del Genoa, con i liguri che hanno appena ceduto Retegui e che valutano possibili soluzioni alternative per non lasciare in grave difficoltà mister Alberto Gilardino.

A centrocampo continua la trattativa con l’Atalanta per Teun Koopmeiners. L’olandese è ai ferri corti con i bergamaschi e ha smesso di allenarsi agli ordini di Gian Piero Gasperini. L’offerta più alta pervenuta finora è di 50 milioni ma i Percassi non transigono e ne chiedono 60.

Rugani pronto per firmare per l’Ajax ma i bianconeri vogliono scambiarlo con un centrale degli olandesi

Un tale investimento sottintende la mancanza di liquidità per completare la retroguardia. Todibo ha firmato per il West Ham e Cristiano Giuntoli è costretto a studiare un piano per consegnare a Thiago Motta un nuovo centrale difensivo.

L’idea sarebbe quella di uno scambio con l’Ajax che ha trovato un accordo con Daniele Rugani per il suo trasferimento in Eredivisie. Farebbe il percorso inverso Jakov Medic che non ha trovato molto spazio la scorsa stagione, con sei gettoni raccolti in campionato e uno in Europa League.

Giuntoli è specializzato in scambi, vicino il bis dopo Douglas Luiz

Giuntoli ha già effettuato un’operazione simile per consentire la buona riuscita della trattativa che ha portato a Torino il brasiliano Douglas Luiz. Protagonista in quel caso è stata l’Aston Villa che ha fatto partire il sudamericano per 25 milioni più il cartellino di Barrenechea ed Iling Junior.

Thiago Motta ha così quasi tutto il nuovo organico a disposizione a una settimana dall’inizio del campionato in cui i bianconeri dovranno dire la loro e competere per il titolo.