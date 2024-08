Sinner, ecco il tuo braciere olimpico: queste due settimane sono state “a letto con lei” | L’ammissione scottante

Per Sinner un momento difficile, le Olimpiadi saltate sono però state trascorse con una compagnia, il tennista ammette di essere stato due settimane a letto con lei

Una stagione da numero uno quella di Jannik Sinner ma con dei momenti bui che l’hanno contraddistinta. Il primo black out è arrivato con l’infortunio all’anca che lo ha costretto a saltare gli Internazionali BNL di Roma al Foro Italico per ritornare poi in campo al Roland Garros. Proprio nei campi parigini c’era grande attesa per le sue prestazioni con la maglia azzurra e con la speranza che potesse arrivare una medaglia che ha conquistato il collega Lorenzo Musetti, un bronzo storico per il tennis italiano.

Il 22enne altoatesino è tornato in campo al Masters 1000 di Montreal battendo in due set il corato Borna Coric, qualificandosi così agilmente agli ottavi di finale del torneo. Un buon test che testimonia un ritrovato stato di forma per colui che comanda la classifica del ranking ATP.

In Canada dovrà difendere la vetta e bissare il successo ottenuto lo scorso anno ma nella conferenza stampa post match ha risposto ad alcune polemiche che sono emerse dopo la rinuncia alle Olimpiadi, con forte critiche piovute sui social nei suoi confronti, inerenti ad una scelta premeditata.

Il torneo valido per i giochi iridati non incide sulla classifica e questo fatto, secondo gli haters, avrebbe spronato il tennista a dare forfait, riposandosi dopo una prima parte di stagione gratificante ma molto dispendiosa.

Sinner è stato bloccato a letto con…la tonsillite

Lui risponde a tono dichiarando di essere stato per due settimane a letto con la tonsillite: “Credo che soltanto io e il mio team sappiamo davvero come mi sono sentito: da fuori è una cosa, da dentro è un’altra. Io soprattutto so come mi sono sentito“.

Una dimostrazione di superiorità la sua: “Lo avevo detto fin dall’inizio dell’anno che il mio obiettivo più grande erano le Olimpiadi, purtroppo però non ero neanche in grado di alzarmi dal letto. Poi sinceramente di quello che pensa la gente diciamo che ci do poca importanza, poco peso”.

Il rammarico lascia spazio alla voglia di continuare a primeggiare

Il dispiacere rimane per lui: “Purtroppo questa volta è andata così, ci saranno sempre delle cose belle e altre un pochino più brutte, come questa“.

Ora guarda però avanti con ottimismo: “Capisco la reazione della gente, sono onesto, però ormai sono qua a Montreal e quello che è successo è successo“.