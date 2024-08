Palladino, bastone e carota: dopo De Gea è arrivata la cessione MACIGNO | Il più forte lo danno proprio a loro

Il club viola si è preso la scena ed è stato protagonista di due operazioni di mercato di grande rilevanza.

Venerdì 9 agosto 2024 è una data che verrà ricordata a lungo in casa Fiorentina. Il calciomercato estivo si accende e fa segnare due operazioni, una in entrata ed una in uscita, che riguardano la squadra viola, ma che spostano di parecchio gli equilibri del nostro campionato.

Dopo alcuni giorni di trattative, ecco il sogno che diventa realtà, la trattativa che sembrava impossibile potesse realizzarsi e che invece darà alla Fiorentina il suo nuovo portiere. David De Gea, infatti, dopo un anno di inattività in cui era rimasto svincolato, si rimette in gioco e lo fa dall’Italia, lo fa dalla nostra Serie A.

L’estremo difensore spagnolo, dopo la lunghissima esperienza al Manchester United, aveva rifiutato diverse richieste durante l’estate scorsa, soprattutto quelle arabe, ma anche in questi ultimi mesi e settimane, dicendo no anche al Genoa. De Gea voleva ed ha voluto soltanto la Fiorentina ed ora, a quasi 34 anni, diventerà il nuovo portiere del club viola.

L’ex United, nonché ex titolare della Nazionale spagnola, ha firmato un contratto di un anno, con opzione di prolungamento per un’altra stagione, a due milioni di euro. Arriverà e porterà esperienza, carisma, leadership e tanto altro nello spogliatoio della Fiorentina. Un’operazione anche di marketing quella del club viola, visto il tanto seguito mediatico e di social su cui può contare De Gea.

Mercato Fiorentina, dall’arrivo di De Gea alla cessione di Nzola

Del resto, l’importanza di questo colpo, si è già notata appena il calciatore è atterrato a Firenze, ha ricevuto un’accoglienza incredibile ed è stato letteralmente assalito dall’affetto e dall’amore dei tifosi viola, sempre molto caldi e passionali. La giornata del club toscano, però, si arricchisce di un’altra operazione di mercato praticamente chiusa.

Mbala Nzola, infatti, ha firmato con il Lens ed è anche stato ufficialmente presentato. L’ex attaccante dello Spezia, tra le altre, è stato acquistato con la formula del prestito oneroso, ad un milione di euro, ed un riscatto fissato a nove.

Mercato Fiorentina, Nzola al Lens

Il club francese deciderà nel corso della stagione, o verso la fine di essa, cosa fare con Nzola che, dopo l’interesse di qualche club italiano (Lecce su tutti), ha deciso di tentare l’esperienza in Francia e in un club che negli ultimi anni naviga nelle zone nobili della classifica di Ligue 1.

In caso di riscatto, inoltre, Nzola si legherà al Lens per tre anni. Un calciatore in esubero e fuori dai progetti tecnici di Mister Palladino che ha trovato sistemazione ed ha liberato quello spazio, soprattutto a livello di ingaggio, che ora la dirigenza viola può occupare con un altro attaccante o con il centrocampista tanto agognato e desiderato.