Manna bussa ancora al Chelsea, ma non per Lukaku: pronto il trasferimento-figurina dell’anno

Manna continua a dialogare con il Chelsea, in casa Napoli l’oggetto dei desideri non è solo Lukaku ma anche un altro giocatore dei Blues

Il Napoli ha deciso di fare sul serio e di non attendere più eventuali offerte per Victor Osimhen. Il patron dei partenopei si è convinto a regalare a mister Antonio Conte l’attaccante che ha valorizzato in più occasioni e che in Campania può tornare devastante in area di rigore. Lui è Romelu Lukaku che è tornato in Inghilterra al termine dell’anno in prestito nella Capitale come giocatore della Roma, con 21 reti realizzate tra tutte le competizioni e un ottimo feeling instaurato con il compagno di reparto Paulo Dybala.

A fornire assist per il belga sarà Kvara che si è convinto a restare all’ombra del Vesuvio per rilanciarsi dopo una stagione sottotono e regalare magia anche ad Antonio Conte che ha espresso sin da subito parole di profonda stima nei confronti del talento georgiano.

Il Chelsea ha chiesto 35 milioni per il cartellino del bomber, rifiutando l’ipotesi di un altro prestito. Vuole liberarsi di un lauto ingaggio a titolo definitivo dato che da diverso tempo il centravanti non rientra nei piani della società londinese.

Cambio anche di guida tecnica con la scelta che è ricaduta sull’italiano Enzo Maresca, promosso dopo l’ottima esperienza alla guida del Leicester e chiamato a risollevare le sorti di un organico dalle importanti potenzialità ma che è reduce da qualche campionato ben al di sotto delle aspettative.

Il Napoli può fare il bis, doppio colpo proveniente da Londra

Il direttore sportivo dei partenopei Manna pensa a un altro profilo del Chelsea per rinforzare l’organico del Napoli e si tratta del portiere Kepa Arrizabalaga. Il contratto che lega il basco al Chelsea scade a giugno 2026, con un ingaggio importante, da sei milioni a stagione.

Reduce dal prestito al Real Madrid, è rientrato al Chelsea dove attualmente figura come uno dei sei portieri in rosa, non è stato convocato per la tournée dei Blues negli States e presto potrebbe lasciare Londra.

Meret può partire, i fattori che inducono il Napoli a valutare di cederlo

Potrebbe arrivare a prescindere dall’eventuale cessione di Meret che ha invece il contratto in scadenza tra un anno, con la distanza tra le parti che non è stata ancora colmata per trovare un accordo relativo al suo rinnovo.

Nell’anno dello scudetto è stato molto affidabile mentre negli scorsi mesi non è stato all’altezza con errori anche nelle amichevoli di quest’estate.