La Serie A avrà un nuovo Adrian Mutu: da adesso è ufficiale | Arriva dalla Romania con furore

Non solo i gioielli del Parma, ora un altro connazionale dell’ex Fiorentina giocherà nel nostro campionato.

Dopo il Maradona dei Carpazi è stato sicuramente uno dei calciatori tecnicamente più dotati del calcio rumeno degli ultimi trent’anni, ma esattamente come Hagi non ha avuto sempre la costanza e la voglia di essere un professionista esemplare che potevano farlo diventare un top assoluto a livello mondiale.

Parliamo di Adrian Mutu, meravigliosa seconda punta, all’occorrenza anche esterno d’attacco, che fu portato in Italia dall’Inter all’inizio del nuovo Millennio. Qualche lampo con la maglia nerazzurra, soprattutto in Coppa Italia, e poi il suo passaggio, prima al Verona e poi al Parma dove, in coppia con Adriano, ha fatto vedere le cose migliori di inizio carriera.

Il suo passaggio al Chelsea doveva rappresentare la definitiva consacrazione ed il punto più alto della sua carriera, ma a Londra le cose non andarono per il verso giusto e Mutu venne anche squalificato per sette mesi perché trovato positivo alla cocaina. Fu licenziato in tronco e dovette aspettare gennaio 2005 per il ritorno in campo e in Italia.

A credere in lui fu la Juventus che lo fece diventare un’alternativa di lusso ai vari Trezeguet, Del Piero e Ibrahimovic. Mutu rispondeva presente ogni volta che veniva chiamato in causa da Capello e si mise in mostra abbastanza da essere chiamato dalla Fiorentina dopo la retrocessione comminata ai bianconeri nell’estate 2006.

Mutu, gli anni più belli alla Fiorentina

In viola ritrovo Cesare Prandelli che lo fece esplodere tra Verona e Parma e visse i migliori anni della sua carriera. 54 gol in 112 partite in Serie A dal 2006 al 2011 e tante soddisfazioni tolte, prima in coppia con Luca Toni e poi con Alberto Gilardino. Mutu porta la Fiorentina in Europa e addirittura a ben figurare in Champions League.

Con 103 reti totali resta, ancora adesso, il calciatore rumeno con il maggior numero di reti in Serie A. Massimo campionato italiano che lo vede protagonista per l’ultima volta con la maglia del Cesena nella stagione 2011/2012, annata in cui, nonostante le otto reti, non riesce ad evitare la retrocessione dei romagnoli.

Mercato, nuovo portiere per il Lecce Primavera

Nella Serie A che partirà tra pochi giorni, intanto, ci sono due suoi connazionali che saranno protagonisti con il Parma, una delle sue ex squadre. Si tratta di Denis Men e Mihaila. Soprattutto il primo sembra essere la vera stella degli emiliani e da cui i gialloblù si aspettano molto per riuscire a fare un campionato tranquillo.

Un altro rumeno, intanto, sbarca in Serie A. Si tratta del portiere Vlad Andrei Rafaila che il Lecce ha appena acquistato dal Farul Constanta. Il classe 2005 è stato già presentato dai salentini e sarà a disposizione della formazione Primavera.