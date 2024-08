Galliani vecchio cuore…INTERISTA: preso l’ex bomber nerazzurro | Ha sempre dichiarato per chi fa il tifo

Galliani tradisce la propria fede rossonera, il Monza sta per rinforzarsi con un centravanti ex Inter, i tifosi sono scettici

Adriano Galliani si appresta ad iniziare come direttore sportivo la terza stagione consecutiva del suo Monza in Serie A. Cambio di allenatore, con Raffaele Palladino che si è seduto sulla panchina della Fiorentina, e al suo posto la scelta è ricaduta su Alessandro Nesta, ex difensore che si è tolto molte soddisfazioni con la maglia del Milan. Una decisione di cuore quella del ds brianzolo e un’altra scommessa tecnica.

La squadra sembra ad oggi meno competitiva date due cessioni importanti come quelle di Michele Di Gregorio e di Andrea Colpani. Il nuovo portiere sarà l’esperto Keylor Navas, svincolato ma ex Real Madrid e Psg. In mezzo al campo è tornato Stefano Sensi, in cerca di rilancio dopo alcune annate sottotono.

Nel primo impegno stagionale, valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, il Monza ha avuto la meglio del SudTirol soltanto dopo i calci di rigore. Tante occasioni create ma poca incisività sotto porta per i biancorossi.

Manca una punta che possa garantire la doppia cifra, Galliani se ne è accorto e sta valutando alcuni profili per regalare al mister un centravanti prolifico per mantenere la categoria.

Galliani si è convinto, vuole metterlo sotto contratto nonostante il suo passato

Dopo la fine del prestito di Lorenzo Colombo, ora tra le file dell’Empoli, Nesta punta su Djuric ma la permanenza del bosniaco non è certa. Infatti, è nel mirino del Genoa che pensa a lui al posto di Retegui che si è trasferito all’Atalanta.

In entrata Galliani vorrebbe investire su Andrea Pinamonti, suo pallino da tempo nonostante sia cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. L’azzurro è stata una delle poche note liete della disastrosa stagione del Sassuolo, coincisa con la retrocessione in B degli emiliani.

Un Monza alla ricerca di reti, piace il bomber dei neroverdi

L’attaccante vorrebbe restare in Serie A e il Monza potrebbe offrire lui la chance di titolarità. Un’operazione che potrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni ma molto dipenderà dall’apertura di Carnevale nei confronti di un prestito con obbligo di riscatto.

Monza che tra pochi giorni scenderà in campo a San Siro in un’amichevole dalla forte importanza simbolica dato che sfiderà il Milan in occasione del trofeo Berlusconi, in onore del compianto presidente.