Dopo Koopmeiners, scoppia l’ennesimo caso per Gasperini: lui non fa più parte della rosa | Vestirà un altro nerazzurro

Non solo il caso che riguarda l’olandese. In casa bergamasca, infatti, arriva un’altra inaspettata cessione.

L’avvicinamento all’inizio della nuova stagione poteva essere sicuramente più tranquillo, ma soprattutto doveva portare l’Atalanta, i suoi dirigenti, il suo allenatore ed i suoi tifosi, soltanto a pensare alla grande festa, al grande appuntamento che si terrà il prossimo 15 agosto.

Atalanta-Real Madrid, finale di Supercoppa Europea tra i Campioni della Champions e quelli dell’Europa League, aprirà ufficialmente la stagione calcistica 2024/2025 per le squadre italiane e anticiperà di qualche giorno l’inizio del campionato di Serie A che, per i bergamaschi, andrà in scena a Lecce, il prossimo lunedì 19 agosto.

Il grave infortunio occorso a Scamacca nell’ultima amichevole, con una diagnosi terribile e che porterà l’attaccante atalantino a non poter tornare in campo prima del prossimo marzo, ma soprattutto il caso Koopmeiners, hanno turbato i sonni di Gian Piero Gasperini che ora dovrà trovare la soluzione ai due problemi che si sono creati nell’ultimo periodo.

E, se da una parte la società è stata brava a rimediare immediatamente all’infortunio dell’attaccante azzurro, andando a comprare subito, dal Genoa per 25 milioni di euro, il suo collega di reparto in Nazionale, Mateo Retegui, la questione relativa al centrocampista olandese resta molto più spinosa e difficilmente risolvibile in tempi brevi.

Atalanta, lo spinoso caso Koopmeiners

Un po’ a sorpresa, infatti, Gasperini ha dichiarato pochi giorni fa di come Koopmeiners voglia soltanto la Juve, ha parlato di mancanza di serenità e di poca voglia, da parte del ragazzo, di allenarsi con la squadra. Il tecnico bergamasco ha anche dichiarato che la società si sente ricattata da questa situazione e di quanto sia pesante quello che sta accadendo.

L’Atalanta, dal canto suo, non vuole cedere a quelli che ritiene ricatti da parte dell’entourage del calciatore e della Juventus che, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, è ancora distante almeno una ventina di milioni di euro, rispetto alle richieste e la valutazione che i bergamaschi fanno del proprio calciatore.

Atalanta Under 23, Bonfanti in prestito al Pisa

Nel frattempo, però, è arrivata l’ufficialità di un’altra operazione di mercato che riguarda l’Atalanta, questa volta in uscita. Il club orobico, infatti, ha ceduto in prestito secco al Pisa di Pippo Inzaghi, il difensore dell’Under 23, Giovanni Bonfanti. Una nota ufficiale del club ha comunicato l’operazione che si farà a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025.

Bonfanti, che nella passata stagione ha esordito anche in prima squadra, ha giocato in Serie C con la formazione Under 23, collezionando 26 presenze, 3 gol e due assist complessivi. Ora, un esperienza in Serie B ed in prima squadra per cercare un ulteriore step di crescita.