Via da Torino: il numero 10 ha scelto di porre fine all’AGONIA | Riottenuta l’idoneità per giocare in Serie A

Terminata l’avventura piemontese del fantasista che ha posto fine ad una telenovela che andava avanti da troppo tempo.

Il futuro di Paul Pogba sembra appeso ad un filo, ma soprattutto ad una flebile e sottilissima speranza che tutto questo incubo, vissuto da un anno a questa parte, possa diventare soltanto un lontano ricordo. Eppure, ci sono serie possibilità che la sua carriera sia già terminata a poco più di trent’anni.

L’ex campione del Mondo con la maglia della Francia, a Russia 2018, dopo gli anni poco felici al Manchester United, nell’estate 2022, decide di tornare a parametro zero alla Juventus. Un’operazione che può essere descritta come una scommessa, non fosse altro per l’ingaggio pesantissimo che il club bianconero decide di offrire al suo ex baby prodigio.

La prima stagione del suo ritorno in bianconero scivola via tra infortuni, noie muscolari e pochissime apparizioni in campo. La seconda parte con un paio di presenze che lasciano ben sperare in campionato, ma ad inizio settembre arriva la notizia della sua positività al testosterone.

Una notizia che è davvero una mazzata tremenda e che, allo stato attuale delle cose, pone la pietra tombale sulla carriera di Paul. Dopo alcuni mesi di sospensione forzata, infatti, arriva l’ufficialità dei quattro anni di squalifica inflitti al francese. Lui fa ricorso ed in attesa del pronunciamento della giustizia sportiva, spera di poter rientrare in campo.

Da Pogba a Radonjic, le spine della Torino calcistica

Se dovessero venire confermati i quattro anni di squalifica, però, scatterebbe il licenziamento per giusta causa da parte della Juventus e la carriera di Pogba potrebbe dirsi pressoché terminata. Un altro calciatore di fantasia, ma dal carattere bizzoso e poco incline al sacrificio, intanto, sta per lasciare Torino.

Si tratta di Nemanja Radonjic, 28enne esterno d’attacco dalla fantasia e dalla classe immensa, ma dal carattere difficilissimo. Il Torino lo acquista due stagioni fa dal Marsiglia ed il calciatore si mette subito in mostra, con gol, assist e giocate di altissima classe, tra le amichevoli precampionato e le prima giornate di Serie A.

Mercato, Radonjic alla Stella Rossa?

Pian piano, però, cominciano ad arrivare i primi contrasti con Juric che cerca in tutti i modi di disciplinarlo e farlo diventare importante e funzionale per la squadra, ma non ci riesce. La scorsa stagione comincia bene, ma ben presto arriveranno ancora i soliti problemi con l’allenatore. Il Torino lo manda in prestito a gennaio a Maiorca, ma anche qui non lascia traccia.

Radonjic torna a Torino, trova Vanoli, un altro allenatore, ma non viene reintegrato in rosa, vede dare la sua maglia numero dieci a Vlasic e si allena da solo. Nelle ultime ore si è parlato di un suo possibile ritorno alla Stella Rossa di Belgrado, squadra con la quale ha vinto da protagonista un campionato nel 2018, ma l’affare deve ancora entrare nel vivo. Il calciatore, dal canto suo, ha pubblicato una foto sui social con la maglia del club serbo, facendo sognare i tifosi biancorossi e stabilendo la sua chiara volontà.