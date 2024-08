“Se te ne vai hai finito la carriera” | Allegri aveva ragione: dal carcere è arrivato un mandato di comparizione

Un ex giocatore della Juventus rischia di porre fine alla carriera e di andare in carcere, ecco cosa è successo nelle ultime ore, Allegri era stato lungimirante

La Juventus ha avuto dei campioni nel proprio organico nell’ultimo decennio, contribuendo a una crescita costante in Italia e alla vittoria record di 10 scudetti consecutivi. Gli ultimi tre anni hanno visto un ridimensionamento con la seconda parentesi targata Max Allegri e la crisi societaria, con la squalifica e l’allontanamento di Andrea Agnelli. La dirigenza e la rosa si è rinnovata, con l’inserimento di molti talenti del settore giovanile.

Il modus operandi dei bianconeri è cambiato in quest’estate con la prima campagna acquisti effettiva di Cristiano Giuntoli che ha intenzione di consegnare a mister Thiago Motta un parco giocatori di alto livello per poter competere anche in Champions League.

Una sorta di anno zero per la Juventus, chiamata a colmare il gap con l’Inter e lanciare più top player possibile, con future plusvalenze utili per tenere in atto le casse del club e consentire anche uno sviluppo in termini di appeal di una squadra blasonata ma in cerca di rilancio.

Eppure gli investimenti prima del Covid sono stati consistenti, primo tra tutti quello che ha portato a Torino un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo ma anche uno dei centrali più promettenti d’Europa che in bianconero non ha ripetuto le ottime cose mostrate in Olanda con la maglia dell’Ajax.

Un ex Juventus può compromettersi la carriera, ecco perché

Questo è Matthijs de Ligt, il quale è stato protagonista di una vicenda molto spiacevole che può avere delle ripercussioni molto gravi. Il difensore rischia infatti tre anni di carcere per un incidente stradale.

Il Bild ricostruisce quanto è successo. Il giocatore avrebbe speronato un auto vicino al centro di allenamenti del Bayern Monaco e non si sarebbe fermato per prestare soccorso ma sarebbe stato riconosciuto da un testimone.

de Ligt era nel mirino di un club inglese, ora la trattativa può saltare

de Ligt era stato accostato al Manchester United nelle scorse settimane, ma al momento è ancora un giocatore del club bavarese ma ora la vicenda extra-campo potrebbe compromettere un eventuale passaggio in Premier League.

I Red Devils potrebbero virare quindi su altri profili per rinforzare il proprio reparto arretrato. Mancano venti giorni al termine delle trattative e il club inglese deve completare la propria campagna di rafforzamento per tornare in cima in Inghilterra.