“Il nerazzurro proprio non ti donava” | Giuntoli pesca l’ex Inter: questa fa più male di Lukaku

Il dirigente bianconero continua a cercare di imporsi sul mercato italiano ed ora vuole portare a Torino un ex Inter.

Un mercato importante pieno di acquisti, ma anche di tante cessioni ed in generale operazioni su operazioni che vedono un unico grande protagonista. Parliamo della Juventus e del suo Football Director, Cristiano Giuntili che, dopo un primo anno di tranquillità, ora si sta letteralmente scatenando, ovviamente di concerto con la società e con il nuovo allenatore, Thiago Motta.

Oltre a mettere a segno operazioni importanti, ma soprattutto alle sua condizioni, sia in entrata che in uscita, l’ex direttore sportivo del Napoli, ha già fatto vedere quanto possa essere influente e pesante il suo parere e le sue azioni dal punto di vista diplomatico.

L’operazione Cabal, d’altronde, ha reso l’idea di quanto Beppe Marotta resti il Re del mercato, ma ora non operi più senza avversari e completamente indisturbato. Grazie anche ad una disponibilità economica maggiore, infatti, Giuntoli ha fatto irruzione su un obiettivo interista e lo ha chiuso in pochissimo tempo.

Aldilà che si trattasse di Cabal, dunque, questa può essere una prova di quanto il vento possa cambiare nei prossimi mesi, con l’Inter che avrà sicuramente vita meno facile rispetto all’ultima stagione. La Juve, però, non intende soltanto crescere dal punto di vista sportivo, ma vuole tornare ad essere la società più influente italiana anche politicamente e burocraticamente.

Juve, riecco il peso politico e calcistico

Il lavoro da fare non è semplice perché la strada persa negli ultimi anni è stata davvero tanta, ma il percorso è quello giusto e Cristiano Giuntoli resta la persona migliore per poter far tornare in alto la Juventus, sotto tutti i punti di vista.

Dopo le operazioni Kean, Douglas Luiz, Cabal, ora la Juventus sta cercando di portare Koopmeiners a Torino alle sue condizioni e, comunque andranno le cose, l’impressione è che il club bianconero sia tornato ad avere l’appeal che ha sempre avuto e che per qualche stagione era andato perso. Stesso discorso vale per i giovani che farebbero carte false per trasferirsi a Torino.

Mercato Juve, interessa il giovane Ciardi

Uno di questi è sicuramente il classe 2007 Alessandro Ciardi che, dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Inter, da pochi mesi si è trasferiti in Austria, nella RedBull Salisburgo. Centrocampista dai piedi buoni che sta già incantando e disegnando calcio, sembra piacere molto a Claudio Chiellini che ha già parlato con l’entourage del ragazzo per riportarlo in Italia.

Dopo nove anni all’Inter, per cui ha vestito tutte le maglie del settore giovanile, Ciardi ha avuto il coraggio di trasferirsi all’estero e fare un’esperienza di vita che gli sarà utile per il futuro. Ora, però, è arrivato l’interesse della Juve ed il ragazzo sta spingendo per il ritorno in Italia.