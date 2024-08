Farris (allenatore in 2a) sta cucinando il colpo del millennio: anche l’Inter avrà il suo Leao | Ed è giovanissimo

Il club nerazzurro sta lavorando per aggiungere qualità ed imprevedibilità ad una rosa già fortissima e con pochi punti deboli.

Il mercato dell’Inter era già stato programmato da mesi, nonostante una squadra già fortissima che aveva bisogno meno delle altre di rinforzarsi. Beppe Marotta e Piero Ausilio, però, hanno lavorato d’anticipo e si sono assicurati due profili che andranno ad aggiungere tasso tecnico, opzioni ed imprevedibilità alla rosa Campione d’Italia.

Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, infatti, sono arrivati a parametro zero, e quindi da svincolati, al termine della loro esperienza con Napoli e Porto. Due acquisti importanti che vanno a puntellare attacco e centrocampo e possono dare a Simone Inzaghi la possibilità di cambiare maggiormente ed operare di più in ottica turnover.

Dopo i due acquisti perfezionati già lo scorso inverno, l’Inter si è assicurata anche le prestazioni di Josep Martinez, portiere spagnolo del Genoa, che è stato pagato 15.5 milioni di euro e diventerà il secondo di Yann Sommer, in attesa di prenderne il posto dopo l’apprendistato iniziale.

L’acquisto dell’estremo difensore iberico è stato anche il primo ufficiale della nuova proprietà, con il Fondo Oaktree che, tra fine maggio ed inizio giugno, è subentrato a Steven Zhang a capo della società nerazzurra. I californiani hanno imposto dei diktat che sono una novità estrema in casa Inter, soprattutto se si considerano gli ultimi anni.

Inter, la nuova filosofia della società

Nelle stagioni scorse, infatti, ma anche poco prima dell’avvento di Oaktree, come testimoniano gli arrivi di Zielinski e Taremi, Marotta e Ausilio hanno puntato molto su calciatori esperti, gente affidabile e già vincente, su quell’usato sicuro che ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di crescere in carisma, esperienza, competitività e leadership.

Oaktree, invece, preferisce l’acquisto di ragazzi giovani e futuribili che possano anche essere un capitale importante per il club, soprattutto in ottica futuro. Non è un caso che per la difesa ed il braccetto di sinistra, unico ruolo attualmente da coprire per quel che riguarda la panchina, siano state bocciate le opzioni Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez, calciatori trattati in un primo momento dalla società e voluti da Inzaghi.

Inter, per l’attacco si sceglie la linea verde

In quel ruolo arriverà un giovane così come si punta alla linea verde in attacco, dove restano in partenza e con le valigie in mano, sia Correa che Arnautovic. Il classe 2002 ucraino, Vanat ed il classe 2004 del Salisburgo, Konaté, sono i profili su cui sta lavorando il club Campione d’Italia che, nel frattempo, ha in pugno un giovanissimo che assomiglia molto a Rafael Leao.

Stiano parlando dell’esterno d’attacco, classe 2006, Thiago Romano, calciatore argentino di proprietà del Panathinaikos. Con i suoi 18 anni, il ragazzo si inserisce nella linea giovani inaugurata dai nuovi vertici del club e che continuerà nei prossimi mesi/anni.