Darmian lo chiama a gran voce: “Vieni in Serie A” | Lui accetta, ma poi tradisce l’Inter: scelta la rivale storica

L’attuale difensore dei nerazzurri, ex calciatore dei Red Devils, cerca in tutti i modi di convincere un suo ex compagno ad approdare nel nostro campionato.

Il suo approdo in Inghilterra, in uno degli stadi e per una delle maglie più importanti e blasonate al Mondo, fece molto scalpore, ma non riuscì a tenere fede alle attese. Lui arrivava da alcune stagioni al Torino in cui era diventato un simbolo, ma soprattutto uno dei calciatori più rappresentativi di una squadra storica e gloriosa.

Matteo Darmian ha fatto vedere grandi cose nei primi anni di carriera, soprattutto dopo essere uscito dalle giovanili del Milan, club con cui esordì nel 2007, stesso anno in cui i rossoneri vinsero poi la loro settima e ultima Champions League. In granata, però, si affermò come uno dei terzini più interessanti della Serie A.

La maglia della Nazionale era diventata di sua proprietà, poi gli anni al Manchester United rallentarono un po’ il suo processo di crescita ed una consacrazione internazionale che non arrivò mai, o almeno non arrivò finche non ci fu Antonio Conte a chiamarlo all’Inter.

Alternativa di lusso, affidabile e sempre presente, Darmian con la maglia dell’Inter vince due Scudetti, due Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane, disputa da titolare una finale di Champions League e riconquista la Nazionale azzurra. Ora, resta uno dei senatori e degli uomini più importanti della rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Darmian consiglia la Serie A a De Gea

Nei suoi anni allo United, del resto, anche se non verranno ricordate come le stagioni migliori della sua carriera, Darmian si allena e gioca con grandi campioni. Tra questi non si può non citare David De Gea, portiere fortissimo che ha segnato un’epoca, soprattutto nello scorso decennio.

Titolare per tanti anni con le maglie di Nazionale spagnola e Manchester United, l’estate scorsa si ritrova in scadenza di contratto e rifiuta tutte le offerte per tornare subito a giocare, specialmente quelle che arrivano dall’Arabia Saudita. Ora, però, dopo un anno di inattività la voglia di tornare in campo è tanta.

Mercato, la Fiorentina forte su De Gea

In pole per il suo tesseramento sembra esserci la Fiorentina che vuole affidare la sua porta all’estremo difensore spagnolo classe 1990. De Gea porterebbe a Firenze esperienza, caratura internazionale e carisma, ma sarebbe anche un ottimo colpo di marketing, visti i 40 milioni di follower che l’ex United ha complessivamente sui social.

Nelle ultime ore ha già rifiutato il Genoa perché vuole solo Firenze e la Fiorentina, con Mister Palladino che lo ha già individuato come rinforzo ideale per la porta, dopo aver bocciato i due titolari della scorsa stagione, l’italiano Terracciano ed il danese Christensen.