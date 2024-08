Commisso prepara il jet privato verso le…OLIMPIADI: il nuovo crack sta giocando a Parigi | Acquisto generazionale

La Fiorentina ha messo nel mirino un giovane talento che si è messo in luce alle Olimpiadi di Parigi, colpo in dirittura d’arrivo

La Fiorentina sta per aprire un nuovo ciclo con Raffaele Palladino in panchina e tanti volti nuovi. Una rosa rifondata per i toscani, reduci dalla seconda finale consecutiva in Conference League e chiamati a partecipare di nuovo alla competizione europea, con la speranza di alzare al terzo tentativo il trofeo internazionale che tutta la piazza si meriterebbe.

Per farlo serviranno le reti di Moise Kean, scelto come terminale offensivo, coadiuvato da Andrea Colpani che ha seguito Palladino in Toscana dopo aver valorizzato al Monza, con il trequartista che è stato tra le rivelazioni dell’ultima Serie A.

In difesa la dolorosa partenza di un senatore come Milenkovic è stata digerita dall’immediato arrivo di Pongracic, proveniente dal Lecce e arrivato in Italia grazie al fiuto dell’ex viola Pantaleo Corvino.

In porta il nuovo numero 1 è De Gea, un nome che farebbe scaldare tutto l’ambiente nonostante l’ultimo periodo sottotono per lo spagnolo. Ma è il centrocampo che subirà le maggiori modifiche.

Dalle Olimpiadi prestazioni importanti e ora la Fiorentina vuole metterlo sotto contratto

Per l’esordio al Tardini contro il Parma la prossima settimana, Palladino ha a disposizione in mediana al momento solo Mandragora e Bianco, oltre all’adattato Barak. E con l’affare Tessmann che sta trovando diversi intoppi per via delle commissioni chieste dagli agenti, i viola si stanno guardando intorno in cerca di altre possibilità.

Il quotidiano francese l’Equipe spiega come i viola stiano seguendo da vicino Amir Richardson, centrocampista ventiduenne in forza al Reims, impegnato con il Marocco alle Olimpiadi di Parigi e il cui costo del cartellino è di poco superiore ai 10 milioni. Da battere però la concorrenza dell’Everton e dell’Ajax.

Un centrocampo rinnovato per la Fiorentina che vuole confermarsi in Europa

Fiorentina che ha salutato alcuni giocatori di grande spessore come Gaetano Castrovilli, Jack Bonaventura, Alfred Duncan e il brasiliano Arthur che si era rilanciato all’Artemio Franchi ma che non è stato riscattato da Commisso data la richiesta ritenuta eccessiva da parte della Juventus.

Ma il mercato non finisce qua e la Fiorentina vuole essere grande protagonista negli ultimi venti giorni di trattative, per alimentare le ambizioni dell’ambiente e confermare un piazzamento europeo che è diventato ormai un habitué per i toscani.