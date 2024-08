ADL pensava di aver trovato il nuovo Hamsik | Oggi è stato regalato al primo offerente: 0€ sul bilancio

La scorsa estate il suo arrivo in azzurro, ora la bocciatura da parte di Antonio Conte e la cessione con formula particolare.

Nel mese di giugno lo abbiamo visto nello staff dell’ex allenatore del Napoli, Francesco Calzona, a spingere la sua Nazionale, la Slovacchia, verso un’impresa storica che è sfumata soltanto in extremis per colpa del gol sensazionale di Jude Bellingham che tolse le castagne dal fuoco all’Inghilterra.

Marek Hamsik, insieme a tutto lo staff della sua Nazionale ed al napoletano Lobotka, sicuramente il calciatore più positivo dell’Europeo slovacco, può dirsi sicuramente soddisfatto dell’esperienza tedesca per il calcio del suo Paese. Un ottavo di finale non da buttare, ma soprattutto uno storico quarto sfiorato e non raggiunto per un non nulla.

Quando si parla di Hamsik, però, non si può non pensare a Napoli ed al Napoli. Centrocampista di inserimento, mezzala, spesso impiegato anche sulla trequarti, nei suoi anni napoletani, lo slovacco è diventato senz’altro uno dei calciatori più importanti della storia partenopea, entrando di diritto nella leggenda del club.

Tra i recordman di presenze e di reti realizzate con la maglia azzurra, Hamsik ha vissuto gli anni più produttivi della sua avventura napoletana con Mazzarri, ma ha fatto parte anche della squadra di Maurizio Sarri che ancora detiene il record di punti in una singola stagione di Serie A e che tanti napoletani, e non solo, ha fatto innamorare per gioco e armonia tattica.

Napoli, in uscita un altro centrocampista

Il posto dello slovacco, dopo il suo addio, almeno tatticamente, è stato preso da Piotr Zielinski che, dopo diverse stagioni, ha ora lasciato Napoli per accasarsi a parametro zero all’Inter. Non solo il polacco, però. Rispetto alla passata stagione, infatti, la mediana azzurra non vedrà protagonista nemmeno Jens Cajuste, svedese che tanto ha faticato ad imporsi nel nostro campionato.

La sua uscita era già stata programmata da Antonio Conte che lo ha escluso dal suo progetto tattico e si trattava soltanto di trovare la squadra che potesse esserne interessata. A bussare alla porta del Napoli per Cajuste, in realtà, sono state parecchie squadre, anche dalla nostra Serie A.

Mercato Napoli, Cajuste al Brentford

Empoli, Fiorentina, Genoa: sono diversi i club italiani ad essersi interessati al suo acquisto, ma tutti hanno proposto soltanto un prestito con diritto di riscatto. Il Napoli voleva monetizzare, o essere sicuro di farlo, ed ha risposto picche. A rifiutare l’interesse e la proposta del Galatasaray, invece, è stato lo stesso Cajuste che voleva soltanto l’Inghilterra, o al massimo restare in Italia.

Ecco perché, quindi, è stato facile trovare l’accordo con il Brentford, sia per il calciatore che per il Napoli. Prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro che scatterebbe non appena il club inglese si sarà salvato: questi i termini dell’accordo che permetteranno agli azzurri di monetizzare tra un anno se il club biancorosso non dovesse retrocedere.