UFFICIALE: ripartirà della Serie B | Allegri fa mea culpa: il suo errore gli è costato la panchina

Allegri decise di dare lui fiducia ma fu ripagata con un errore pagato a caro prezzo dal mister toscano, ora il giovane riparte dalla Serie B

Max Allegri ha avuto il merito di lanciare molti giovani nel suo ultimo triennio alla guida della Juventus. Tra i tanti anche Nikola Sekulov che ha debuttato in Serie A al minuto 80 della trasferta a Roma contro la Lazio. Il suo errore di marcatura è costato la sconfitta per i bianconeri, puniti dal colpo di testa di Marusic che ha fatto esplodere l’Olimpico al foto-finish.

Nato nel 2002 in Italia, ma da genitori macedoni, Sekulov ha mosso i primi passi all’interno del settore giovanile del Piacenza, dove ha militato dal 2007 al 2012, prima di passare al Parma. Da 14 anni ha iniziato la sua trafila nella cantera bianconera.

Con la maglia della Primavera realizza 8 reti in 49 partite come esterno offensivo sulla corsia di destra e viene promosso nella Next Gen dove diviene uno dei baluardi della squadra allenata da Massimo Brambilla.

Dopo due annate in Lega Pro, Sekulov viene girato in prestito alla Cremonese, con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita ma raccoglie solo tre presenze, tornando dopo sei mesi in bianconero, prima del debutto in prima squadra.

Sekulov giocherà in Serie B, firma per la Sampdoria di Andrea Pirlo

La prossima stagione Nikola Sekulov giocherà in B con la maglia della Sampdoria. La trattativa sta per chiudersi in queste ore per due milioni, con il trasferimento per due anni a titolo definitivo e con il diritto di recompra da parte della Juventus.

Dopo il ritiro svolto agli ordini di Thiago Motta, che lo ha schierato dal primo minuto nell’amichevole persa a Norimberga, arriva la chance di giocarsi un posto da titolare in un club ambizioso come quello genovese che punta al ritorno in A.

Una Sampdoria che punta al ritorno in Serie A con un attacco stellare

Nelle scorse settimane Sekulov era stato accostato anche al Frosinone, in sostituzione dell’argentino Matias Soulé, oltre al Palermo che era interessato sia a lui che all’altro prodotto del settore giovanile come Luis Hasa.

La scelta, infine, è ricaduta sulla Sampdoria che ha rinnovato il proprio pacchetto offensivo con due bomber di cadetteria come Gennaro Tutino e Massimo Coda, a disposizione di mister Andrea Pirlo per conquistare la promozione.