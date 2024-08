Tifosi del Milan devastati | La famiglia del campione lo annuncia in lacrime: vinse la UCL 2007

Una notizia di cronaca nera ha sconvolto l’opinione pubblica. Una morte troppo precoce che lascia esterrefatti.

Diciassette anni fa il Milan vinceva la sua settima, e per ora ultima, Champions League a coronamento di una stagione partita male, ma terminata in trionfo, in cui i grandi campioni di cui disponeva il club rossonero, alcuni un po’ attempati, riuscirono a dare il meglio di sé nelle gare importanti e portarono a casa il trofeo.

Come in una sceneggiatura di un film, due anni dopo la tragedia sportiva di Istanbul e quel 3-0 che diventò 3-3 contro il Liverpool in appena 7′, prima del triste epilogo ai rigori, il Milan si ritrovò proprio i Reds nell’atto conclusivo della competizione continentale più importante per club.

L’occasione era unica ed irripetibile ed il Milan mise le cose in chiaro già nella semifinale di ritorno contro il fortissimo Manchester United, schiantato 3-0 a San Siro in quella che viene definita ancora come la partita perfetta. La finalissima, invece, fu una gara sofferta, ma che i rossoneri riuscirono a portare a casa grazie alla doppietta dell’indimenticabile Pippo Inzaghi.

Quel Milan, come detto, era una squadra piena di campioni, alcuni al termine della carriera, ma ancora in grado di poter fare la differenza quando contava. E, così, agli ordini di Mister Carletto Ancelotti, c’era gente come Dida, Nesta, Maldini, Oddo, Kaladze, Seedorf, Gattuso, Ambrosini, Pirlo, Inzaghi, Gilardino, Kakà e tanti altri ancora.

L’avventura di Serginho al Milan

Una rosa fortissima, come detto dall’età media un po’ elevata, ma che poteva contare su tanti campioni di esperienza e che sapevano come fare per vincere. Di quel Milan faceva parte anche il brasiliano Serginho che non era più un uomo indispensabile nel progetto, ma che rappresentava sicuramente uno dei leader di quello spogliatoio.

Al Milan dal 1999 al 2008, il brasiliano arrivò in rossonero come terzino sinistro, ma negli anni, vista anche la sua propensione molto più offensiva che difensiva, è stato impiegato anche da esterno alto d’attacco e da trequartista nel famoso e celebre “Albero di Natale” di Mister Ancelotti. Due le Champions vinte con il Diavolo per Serginho.

Lutto in Brasile, morto il figlio di Serginho

I tifosi del Milan non lo dimenticheranno mai, così come non lo ha dimenticato la società in queste ore tragiche per l’ex. Dal Brasile, infatti, è rimbalzata la notizia della morte del figlio dell’ex esterno rossonero. Diego aveva 20 anni e ancora non sono state riportate novità circa le cause del suo decesso.

Tanti i messaggi di cordoglio delle squadre italiane nei confronti di Serginho. Ci ha pensato l’Inter, ma ci ha pensato ovviamente anche il Milan che, con un post su X, si stringe attorno al suo ex numero 27. Questo il contenuto: “Ci stringiamo attorno a Serginho e alla sua famiglia per la tragica e prematura scomparsa del figlio Diego. Sempre nei nostri cuori”.