Per Zanetti è stato l’unico COLPEVOLE dello scudetto perso | Oggi lo vende all’estero, senza possibilità di ritorno

Zanetti lo maledice ancora a distanza di tre anni per un errore che è costato uno Scudetto, ora l’Inter lo cede all’estero

L’Inter ha deciso di non cedere nessun big del proprio organico per poter continuare la strada intrapresa da Inzaghi e che ha portato i nerazzurri a vincere in Italia. Una rosa rinforzata con innesti mirati e con una campagna acquisti frutto delle idee e della capacità di Beppe Marotta di anticipare i tempi e di piazzare dei colpi a costo zero.

Per completare la sessione estiva i nerazzurri stanno cercando di piazzare in uscita alcuni esuberi. La speranza del direttore sportivo dei campioni d’Italia in carica è quella di vedere partire due attaccanti che mister Inzaghi ritiene fuori dal progetto tecnico.

Questi sono Joaquin Correa e Marko Arnautovic. L’argentino si sta mettendo in mostra nei test amichevoli di questo ritiro pre-campionato mentre l’austriaco è rientrato da poco dopo l’Europeo, in attesa di un’offerta congrua per farlo partire.

Una volta ceduti sarà possibile chiudere per Gudmundsson, da tempo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo, un profilo di enorme prospettiva che ha fatto molto bene nella sua prima annata in Italia con la maglia del Genoa.

Zanetti non lo può vedere, l’Inter cede il portiere in Francia

Un altro esubero per i nerazzurri è il portiere Ionud Radu. Un suo grave errore, a Bologna, è costato caro e ha inciso nella corsa Scudetto tre anni fa, vinto poi dai cugini del Milan. L’estremo difensore è tornato ad Appiano Gentile dopo la stagione in prestito con il Bournemouth, con sole cinque presenze totali raccolte di cui due in Premier League.

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile ritorno in Ligue 1 visto che tre club sono interessati: lo Strasburgo, il Nantes e l’Auxerre, squadra nella quale Radu ha già militato da gennaio a giugno 2023.

Per Radu la chance di tornare titolare all’estero, non c’è spazio per lui in Italia

Un brutto ricordo per tutti i tifosi interisti e per Javier Zanetti che non hanno mai perdonato quella papera che è stata fatale.

Per Ionut Radu le porte della Serie A si sono chiuse, con una prestazione negativa che ha macchiato una carriera fino a quel momento più che dignitosa. In Francia potrebbe ritrovare la titolarità e la fiducia che nemmeno in Inghilterra ha avuto.