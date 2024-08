Olimpiadi sotto shock: beccato a comprare COCAINA a poche ore dalla gara di Tamberi | Arresto immediato

Mentre i giochi sono in corso di svolgimento, un caso di cronaca ha sconvolto l’intero villaggio a cinque cerchi.

Fino a domenica 11 agosto Parigi e la Francia saranno il centro del Mondo, così come lo sono dallo scorso 26 luglio, giorno in cui si è tenuta la Cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi estive. Come ogni manifestazione a cinque cerchi che si rispetti non sono mancate le polemiche.

L’incontro di boxe tra l’italiana Angela Carini e l’algerina Imane Khelif è stato forse il caso che più ha fatto discutere, coinvolgendo organizzazioni, associazioni, partiti politici e tutte le popolazioni civili che, a seconda delle proprie idee, si sono schierati da una parte o dall’altra.

Poi, c’è stato e continua ad esserci il caso della Senna, il fiume parigino in cui sono previste ed erano previste diverse manifestazioni sportive, ma che è stato al centro delle polemiche per un presunto inquinamento che di certo non fa bene agli atleti che dovrebbero immergersi in quelle acque.

Nel frattempo i tantissimi tifosi italiani che hanno seguito le Olimpiadi si sono incollati davanti alle proprie tv per tifare i propri beniamini e per spingere gli azzurri a medaglia. Sono state tante le soddisfazioni che ci siamo tolte, a partire dal nuoto. Ora, si spera in Gianmarco Tamberi, nostro portabandiera che disputerà la sua finale di salto in alto, sabato 10 agosto, dopo i problemi di coliche renali che lo hanno colpito quando era ancora in Italia.

Parigi 2024, arrestato un atleta

Nonostante questi problemi improvvisi, però, Tamberi ha superato il proprio turno di qualificazione nella mattinata di mercoledì 7 agosto ed ha raggiunto la finale. Poche ore prima dell’esordio del nostro saltatore a Parigi, però, si è verificata una vicenda che ha dell’incredibile e sta facendo parecchio discutere.

Un membro della squadra olimpica australiana di hockey su prato, infatti, è stato arrestato all’interno del villaggio olimpico perché accusato di aver acquistato cocaina. In realtà, l’atleta è stato colto sul fatto ed in flagranza di reato e quindi proprio mentre stava cercando di acquistare la droga. La polizia ha interrotto la transazione fuori da un edificio nel 9° arrondissement di Parigi nella notte tra martedì e mercoledì.

Arrestato per acquisto cocaina, Craig nei guai

L’atleta in questione si chiama Thomas Craig ed il presunto spacciatore, 17enne, è stato arrestato insieme a lui. Le indagini sono state affidate a un’unità antidroga della polizia. I procuratori hanno affermato che il presunto acquirente era un atleta 28enne, poi individuato in Craig.

Il comitato olimpico australiano (Aoc) in un primo momento non aveva svelato l’identità dell’atleta che è stato arrestato, limitandosi a dire che stava continuando a svolgere indagini e a organizzare il supporto per il membro della squadra. Poi, però, tutto è diventato reale, ufficiale e maledettamente virale sui social e sul web.