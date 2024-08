Lautaro a un passo dalla BANCAROTTA: sommerso da una valanga di debiti | “Colpa” della signora Martinez

Guai in vista per Lautaro Martinez, il capitano dell’Inter è costretto a pagare una somma ingente per risanare un debito

Lautaro Martinez ha rinnovato il contratto che lo lega all’Inter. Un matrimonio che continua per il capitano, trascinatore dello Scudetto numero 20 della storia del club nerazzurro con la vittoria della classifica capo cannonieri e un feeling importante con il compagno di reparto Marcus Thuram.

Ha siglato anche la rete che ha consentito alla propria Nazionale, l’Argentina, di battere ai tempi supplementari della finale di Coppa America la temibile Colombia, conquistando così il trofeo.

Un momento d’oro per lui che punta a proseguire prendendosi sulle spalle il reparto offensivo dell’Inter e confermandosi il leader dello spogliatoio, con un carisma e un attaccamento alla maglia sempre più importanti.

Ma il bomber non è protagonista soltanto sul campo. Insieme alla moglie ha infatti ha aperto il ristorante Coraje, in zona Brera, a Milano. Per quest’attività però le notizie che giungono non sono così rosee.

Lautaro Martinez è costretto a pagare caro un azzardo imprenditoriale

Infatti il locale ha portato nuove perdite a bilancio nel corso del 2023, costringendo i soci ad aprire il portafoglio per ripianare il rosso legato all’ultimo anno. I soci sono Lautaro, la moglie Agustina Gandolfo e il padre Flavio Andrès Gandolfo.

Nel corso del 2023, come emerge dal bilancio al 31 dicembre 2023 che Calcio e Finanza ha consultato, la società ha registrato una perdita di fatturato che è stata pari 580mila euro. I ricavi sono aumentati ma anche i costi e per trovare un equilibrio ci vorrà del tempo. Debiti che sono stati sanati grazie al lauto ingaggio di Lautaro con la maglia dell’Inter ma la speranza è quella di arrivare prossimamente a un utile.

Il punto sul reparto offensivo dell’Inter, Inzaghi chiede un ultimo sforzo a Marotta

Intanto l’attaccante si appresta a tornare a disposizione di mister Inzaghi in vista del debutto in campionato. Come vice avrà Taremi, pronto a lottare per costringerlo a sedersi spesso in panchina.

Inzaghi ha chiesto al direttore sportivo Beppe Marotta una nuova punta che possa consentire con maggiore efficacia il turnover e l’obiettivo resta quello dell’islandese del Genoa Albert Gudmundsson ma il colpo non sarà possibile prima della cessione a titolo definitivo di uno tra Joaquin Correa e Marko Arnautovic, con le offerte che fanno a faticare ad arrivare.