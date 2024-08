Gasperini gli fece marcare Cristiano Ronaldo | Ora è stato BANNATO dalla Serie A: scende di categoria

Dopo essere stato acquistato dall’Atalanta qualche anno fa ed aver giocato partite importanti, ora torna in Serie B.

Gian Piero Gasperini è sicuramente il tecnico più longevo della nostra Serie A. La sua esperienza all’Atalanta è sembrata tante volte vicina alla conclusione o comunque a fine ciclo, ma per fortuna degli atalantini, è ancora una splendida realtà.

Dopo tanti anni di miracoli, tra piazzamenti europei, finali di Coppa Italia, tre terzi posti e un quarto di finale di Champions League, lo scorso maggio è arrivata una ciliegina sulla torta incredibile che pone il punto esclamativo sulla carriera da allenatore di Gasperini, ma anche e soprattutto su questi straordinari anni bergamaschi.

Il 3-0 in finale contro il Bayer Leverkusen, infatti, ha regalato all’Atalanta il primo trofeo internazionale della storia e all’Italia un trofeo che mancava addirittura dal 1999. L’Europa League arricchisce la bacheca degli orobici, ma arriva soprattutto a testimonianza dello splendido lavoro fatto da Gasperini in queste ultime stagioni.

Il tecnico ex Genoa ha raggiunto questi risultati straordinari nonostante mercati in cui venivano ceduti i migliori e spesso si doveva fare di necessità, virtù e affidarsi ai giovani. Sono tanti i calciatori rivalutati, fatti esordire e fatti arrivare al top della carriera da Gian Piero che non ha alcuna intenzione di fermarsi e vuole fare sempre meglio.

Mercato, Lovato al Sassuolo

Non ha avuto la stessa fortuna di altri suoi colleghi, nonostante l’incontro con Gasperini, il difensore classe 2000, Matteo Lovato. Al netto del fatto che sia ancora uno dei quattro difensori nati dal secondo millennio in poi ad aver collezionato almeno 90 partite in Serie A, insieme a Singo, Cambiaso e Nehuen Perez, ora l’ex Atalanta scende di categoria e giocherà in Serie B.

Ad acquistare le prestazioni di Lovato ci ha pensato il Sassuolo che lo ha prelevato dalla Salernitana con la formula del prestito con opzione e obbligo di acquisto legato al determinarsi di alcune condizioni sportive. Un’occasione per rilanciarsi dopo alcuni anni difficili in cui il difensore, che conta anche 15 presenze con la Nazionale Under 21 italiana, non ha tenuto fede alle attese di inizio carriera.

Lovato, il Sassuolo e la Serie B per rilanciarsi

Lovato, infatti, viene acquistato dal Verona nell’inverno del 2020 ed esordisce in Serie A al termine del campionato 2019/2020, quello interrotto e poi ripreso in estate a causa del Covid. Il suo battesimo nella massima serie arriva proprio contro l’Atalanta, squadra che poi lo acquista un anno dopo per poco più di dieci milioni di euro.

Gasperini lo lancia titolare in Champions League in casa del Manchester United, partita in cui si trova a marcare addirittura Cristiano Ronaldo. L’avventura a Bergamo dura soltanto sei mesi prima del suo passaggio in prestito al Cagliari. Poi arriva la Salernitana, gli ultimi sei mesi poco convincenti al Torino ed ora il Sassuolo, con l’opportunità di rilanciarsi.