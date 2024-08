Doveva essere l’erede di Totti alla Roma | Da oggi la sua carriera ad alti livelli è FINITA: accasato in Serie B

Fu acquistato dal club giallorosso dopo l’addio dello storico Capitano e bandiera, ora finisce nel campionato cadetto.

Nel maggio 2017 il calcio italiano visse una serata, anzi per meglio dire un tardo pomeriggio, che difficilmente verrà dimenticato, soprattutto da chi, in quel giorno di sette anni fa, si trovava allo Stadio Olimpico di Roma o incollato davanti alla tv.

Quel giorno salutava per sempre il calcio, ma soprattutto la Roma e i suoi tifosi, uno dei calciatori più forti della storia, una leggenda, una delle ultime bandiere rimaste ancora in attività. Aveva quasi 41 anni, certo, ma nessuno, nemmeno lui, era pronto a quel momento, perché per tanti non sarebbe dovuto arrivare mai.

La leggenda in questione si chiamava, anzi si chiama, Francesco Totti e, dopo un Roma-Genoa che valse ai giallorossi l’ufficialità del secondo posto in classifica e quindi della qualificazione diretta alla Champions League della stagione successiva, ed in cui l’eterno Capitano giocò gli ultimi 10′, si tenne una cerimonia quasi solenne.

Un discorso pieno di tensione e commozione davanti ad un Olimpico distrutto dal dolore, un pallone lanciato sugli spalti, tante lacrime ed applausi. Tutto per Francesco Totti, uno dei più grandi calciatori della storia del nostro calcio, ma soprattutto il vero e proprio ottavo Re di Roma. Per il club capitolino si chiuse un’era.

Estate 2017, la Roma acquista Defrel

L’estate 2017, tra i tanti calciatori che arrivarono ovviamente senza avere l’ambizione di poter sostituire uno come Francesco Totti, i dirigenti giallorossi portarono a Roma anche un attaccante esterno che era stato tra le rivelazioni più importanti del Sassuolo di Eusebio Di Francesco, nuovo tecnico giallorosso che prese il posto di Luciano Spalletti.

Parliamo di Gregoire Defrel che la Roma acquistò dal Sassuolo con la formula del prestito a 5 milioni di euro e un obbligo di riscatto fissato a 15 milioni, più tre di bonus legati ai risultati. Il francese, però, non riuscì a confermare in giallorosso quanto di buono fatto vedere nel biennio precedente al Sassuolo e dopo una stagione fu ceduto in prestito alla Sampdoria.

Mercato, Defrel va al Modena

La carriera di Defrel è continuata tra alti e bassi, ma soprattutto ha visto il ritorno al Sassuolo in cui ha militato nuovamente dal 2019 al 2024. La sua lunga esperienza in Emilia si è chiusa con la retrocessione dei neroverdi e a causa di un contratto che è scaduto lo scorso 30 giugno.

Ora, è ufficiale il suo passaggio a parametro zero al Modena e, quindi, la sua partecipazione al campionato di Serie B. Defrel ritrova Pierpaolo Bisoli come allenatore. I due hanno lavorato insieme già a Cesena dove, nel giugno 2014, conquistarono una promozione magnifica in Serie A proprio dopo aver sconfitto il Modena nelle semifinali dei playoff.