Questa non è un’eredità ma una PUNIZIONE | Oaktree lo rinfaccia a Zhang: “è stato il colpo peggiore della storia”

L’Inter ha un serio problema da risolvere in questo rush finale di mercato, Oaktree lo ha ereditato dalla famiglia Zhang

Da due mesi l’Inter ha cambiato proprietario. La famiglia Zhang ha ceduto il club al fondo americano Oaktree che ha dato garanzie di continuità nominando come presidente Beppe Marotta, artefice della crescita della squadra con sessioni di mercato importanti. L’ultima non è da meno, con l’acquisto di due parametri zero di grande livello come Zielinski e Taremi e con la conferma di tutti i big già presenti in rosa.

Il confermato allenatore Inzaghi potrà avere a disposizione come jolly un centrocampista e una punta di grande esperienza, titolari aggiunti in uno scacchiere tattico che gioca a memoria e che adotterà ancora lo stesso modulo che ha portato ad eccellenti risultati la passata stagione.

Ai nastri di partenza i nerazzurri sono ancora i favoriti per vincere il campionato, seppur la concorrenza sia agguerrita e il gap delle rivali si sia in parte ridotto, in primis la Juventus e il Napoli che confidano nella bravura dei propri nuovi allenatori.

Per concludere la campagna acquisti mancano un difensore duttile, adattabile sia come centrale che come esterno nel centrocampo a cinque, e una punta che si faccia trovare pronta quando sarà chiamata a far riposare la coppia di centravanti ancora formata da Marcus Thuram e da capitan Lautaro Martinez.

Un vero flop per l’Inter, i nerazzurri fanno fatica a cederlo

Il mancato approdo ad Appiano Gentile di Albert Gudmundsson, profilo da tempo individuato per completare il reparto offensivo, è dettato dalla cessione non ancora avvenuta di Joaquin Correa e di Marko Arnautovic, considerati degli esuberi.

Per il centravanti austriaco, 35enne, non ci sono molte pretendenti nonostante il buon Europeo disputato e cinque reti messe a referto nel suo primo anno a Milano. Un vero problema per gli Oaktree, un colpo di mercato che si è rivelato un flop.

Arnautovic può diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta

L’Atalanta potrebbe virare su Arnautovic e agevolare il compito dell’Inter dato il bisogno di ingaggiare una nuova punta dopo il grave infortunio subito da Gianluca Scamacca.

Il bomber azzurro rischia di saltare tutta la prossima stagione e i bergamaschi devono correre subito ai ripari in vista di un’annata che partirà già il prossimo fine settimana con la Supercoppa Europea e la prestigiosa sfida contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti.