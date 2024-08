Pogba, il consiglio e la ripartenza: prossima tappa Firenze | Sarà un nuovo giocatore della Fiorentina

Il calciatore della Juventus, attualmente squalificato, consiglia il club viola ad un suo ex compagno di squadra.

Fino a pochi anni fa era considerato uno dei centrocampisti più forti in circolazione, nonché un calciatore di livello e respiro internazionale, bravo a fare la differenza in ogni momento i suoi piedi e la sua testa lo volessero. Poi i tanti infortuni ed una vicenda doping che sembra aver chiuso definitivamente la sua carriera.

Paul Pogba, sei estati fa, vinceva il Mondiale con la maglia della sua Nazionale, ma soprattutto da assoluto protagonista. Pochi mesi prima era passato dalla Juventus al Manchester United per oltre 100 milioni di euro, ma proprio quell’affare di mercato può essere considerato come l’inizio della fine del meraviglioso centrocampista conosciuto e visto durante le sue prime stagioni in Italia.

Dopo essere tornato a parametro zero alla Juventus due estati fa, Paul vive un incubo senza fine. I continui infortuni gli fanno perdere l’intera prima stagione in bianconero, mentre la seconda comincia bene, ma ad inizio settembre risulta positivo al testosterone. Pochi mesi fa arriva la squalifica di quattro anni per doping e la carriera di Pogba sembra finita.

Ora, si attende il responso sul ricorso, ma le sensazioni non sono positive. Paul, intanto, continua a mostrarsi fiducioso e cerca di distrarsi con viaggi, vacanze e divertimento, tra una chiamata e l’altra con suoi ex compagni di squadra, soprattutto quelli ai tempi del Manchester United.

Pogba consiglia la Fiorentina ad un suo ex compagno

Tra questi ce n’è uno che continua ad essere al centro dei sogni di tante squadre, anche italiane. David De Gea, infatti, non gioca da più di un anno e, dopo la sua esperienza al Manchester United, in cui ha anche giocato e vinto proprio con Pogba, tra gli altri, è rimasto svincolato per tutta la scorsa stagione.

Ora, però, ha voglia di rimettersi in gioco e, dopo aver rifiutato il Genoa, vuole comunque la Serie A, ma in modo particolare la Fiorentina. L’estremo difensore 33enne, protagonista nell’ultimo decennio in Premier, ma anche con la Nazionale spagnola, potrebbe quindi arricchire il nostro campionato.

Mercato, De Gea vuole solo la Fiorentina

Continuano i contatti con la Fiorentina, come detto, in cerca di un nuovo portiere, dopo che il tecnico Raffaele Palladino ha bocciato, almeno come titolare, Terracciano. De Gea sta ricevendo e rifiutando altre offerte dall’Italia, Genoa come detto, ma anche da altri club dei top-5 campionati europei.

De Gea, quindi, vuole solo la Fiorentina. Dopo 7 trofei in Inghilterra e 3 coppe internazionali vinte, la Serie A rappresenterebbe un nuovo capitolo dopo la Spagna e l’Inghilterra. Oltre ad un grande spessore tecnico, però, il portiere ex United sarebbe un acquisto di livello anche per immagine e marketing, dato che su tutte le piattaforme conta oltre 40 milioni di follower, più di tante squadre del nostro campionato.