Non accetto stipendi dilazionati in 5 anni, mi dispiace | Inter, il comunicato ufficiale annuncia l’addio al difensore

Arriva l’ufficialità, l’Inter si priva di un difensore duttile, la situazione finanziaria è costata cara a Beppe Marotta

L’Inter è ancora alla ricerca di un difensore per completare il proprio reparto arretrato. La scelta del nuovo fondo americano Oaktree sta indirizzando il lavoro di Beppe Marotta. Il profilo riguarda un giovane di prospettiva, vendibile in futuro con una plusvalenza importante.

Inoltre il difensore da regalare a Inzaghi deve avere un costo del cartellino non superiore ai 10 milioni, accettare di non partire con un posto da titolare ed essere schierabile come centrale e come esterno.

Era a un passo la firma di Juan Cabal ma l’inserimento tempestivo della Juventus ha fatto sfumare la buona riuscita della trattativa, con il colombiano che si è lasciato convincere dalle maggiori chance di titolarità offerte dai bianconeri.

Tanti i nomi che sono sul taccuino del direttore sportivo dei campioni d’Italia in carica ma i giorni passano e la fine del mercato si avvicina sempre di più. Potrebbero presentarsi occasioni last minute nel fotofinish ma l’Inter non dovrebbe trovarsi ancora con una casella vuota dopo l’inizio del campionato.

Rifiuta l’Inter e sceglie la Spagna, convinto dal progetto tecnico del Betis

Era tra gli indiziati a vestire la maglia nerazzurra anche Ricardo Rodriguez. Lo svizzero ha lasciato il Torino e ha nelle ultime ore firmato per il Betis. La sua carriera proseguirà quindi nella Liga spagnola.

Prima di trasferirsi nel campionato iberico, Rodriguez ha scelto il proprio profilo Instagram per salutare i tifosi granata che lo hanno sostenuto per quattro stagioni: “È il momento di dirvi addio ma prima voglio ringraziarvi di cuore e un ringraziamento speciale va a mister Juric, a tutto il suo staff e a tutti i miei compagni di squadra. Mi avete aiutato a migliorare dal punto di vista sportivo e mi avete arricchito umanamente: la vostra fiducia ed il vostro sostegno mi hanno sempre stimolato a fare del mio meglio“.

Il Torino perde un altro baluardo della propria difesa, rifondazione in atto nel club granata

Un Torino che sta rivoluzionando la propria retroguardia. Non solo Rodriguez ma anche Alessandro Buongiorno ha lasciato il club piemontese, firmando per il Napoli di Antonio Conte.

Il nuovo allenatore Vanoli dovrà registrare il reparto per poter svolgere un buon campionato e mantenersi sul lato sinistro della classifica.