Milan, salta tutto: la trattativa è fallita miseramente | Si è intromesso il Barcellona direttamente dalla tournée

Un obiettivo di mercato dei rossoneri è sfumato, con il club catalano che ha portato l’affondo decisivo in queste ore.

Il tempo, anche in questa estate caldissima ed infuocata, scorre veloce ed ormai manca pochissimo all’inizio della stagione ufficiale. In casa Milan, soprattutto tra i tifosi, c’è un po’ di preoccupazione per le operazioni di mercato che, a questo punto della sessione estiva, sarebbero già dovute arrivare, ma di cui ancora non si ha traccia.

Dopo circa due mesi di trattative, voci e sogni sfumati, infatti, il nuovo Milan, che è stato affidato a Paulo Fonseca, è riuscito a portare a casa i soli Alvaro Morata e Pavlovic. I due sono a tutti gli effetti i sostituti di calciatori come Giroud e Kjaer che hanno lasciato al termine della stagione scorsa e che rappresentavano a tutti gli effetti dei leader nello spogliatoio.

Le amichevoli estive stanno mettendo in mostra alcuni giovani molto interessanti, ma anche un gioco gradevole ed organizzato, ma la stagione ufficiale sarà sicuramente un’altra cosa e la rosa rossonera, per poter essere considerata quantomeno in grado di impensierire l’Inter, ha bisogno di almeno tre altri rinforzi mirati.

Un terzino destro, un altro attaccante, ma soprattutto un mediano da poter schierare davanti alla difesa. Sono questi i calciatori, o comunque i profili, che servono al Milan e che dovranno per forza di cosa arrivare nelle ultime settimane di mercato. Soprattutto il centrocampista centrale di contenimento (Fofana?) sembra indispensabile per gli equilibri dei rossoneri.

Mercato, l’ex obiettivo del Milan, Dani Olmo, cambia maglia

Dopo Zirkzee, andato al Manchester United al termine di un lungo corteggiamento rossonero, anche il centrocampista francese rischia di accasarsi all’Old Trafford e questa sarebbe sicuramente una dura botta per il Milan.

Un ex obiettivo di mercato rossonero, intanto, sta cambiando squadra proprio in questi giorni. Si tratta di Dani Olmo, spagnolo classe 1998 del Lipsia, che è ormai virtualmente un calciatore del Barcellona. Il Milan era stato vicino al suo acquisto nell’inverno del 2020, quando poi l’ex Dinamo passò al club tedesco per una cifra vicina ai 30 milioni.

Barcellona, chiuso l’acquisto di Dani Olmo

Dopo una lunga trattativa, quindi, il Barcellona riesce a chiudere per il Campione d’Europa, grande protagonista dell’ultimo Europeo con la maglia della Spagna. 55 milioni di euro più 7 di bonus, anche se non facili da raggiungere: queste le cifre ufficiali dell’affare che sembra ormai ad un passo dalla chiusura.

Dani Olmo, autore di tre gol decisivi e due assist ad Euro 2024, firmerà un contratto fino al 2030. Il Barcellona si assicura un calciatore molto forte, ma soprattutto duttile e che può essere impiegato sia da trequartista che da esterno d’attacco, a seconda della necessità e del modulo.