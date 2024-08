Mbappè assume il peggior giocatore della storia dell’Inter: da adesso è alle sue personali dipendenze | A breve l’ufficialità

Il fenomeno del Real Madrid è diventato proprietario di un club ed ha acquistato una vecchia conoscenza del nostro campionato.

Kylian Mbappé e l’Inter. No, non si tratta di una clamorosa indiscrezione di calciomercato che intende sconvolgere quest’ultima fase della sessione estiva di calciomercato. Tra il campionissimo francese e il club Campione d’Italia, in realtà, ci sono diversi incroci indiretti che hanno coinvolto le due parti negli stessi discorsi.

Nell’estate del suo trasferimento maestoso e ricchissimo al Real Madrid, infatti, con una presentazione al Bernabeu che ha toccato i livelli di quelle dei più grandi campioni della storia del calcio, il fenomeno ex Paris Saint Germain è diventato anche proprietario di un club e quindi affiancherà la carriera da calciatore con quella da imprenditore e manager.

Mbappé, in realtà, imprenditore lo era già da quando ha fondato l‘Interconnected Ventures, società d’investimento che adesso è entrata nel mondo del calcio ed ha acquistato il Caen, squadra francese che è stata prelevata dal Fondo Oaktree che ora potrà concentrarsi soltanto sull’Inter.

Ora, Mbappé dovrebbe ripianare parte del debito del club ed investire circa 15 milioni di euro per l’80% delle quote del Caen, squadra che milita in Ligue 2. In casa della società della Loira, quindi, è cominciata una nuova era ed un comunicato ne ha annunciato l’ufficialità.

Mercato, M’Vila primo acquisto di Mbappé

Gli incroci tra Kylian Mbappé e l’Inter, però, non si fermano qui. Appena diventato proprietario di maggioranza, attraverso il suo fondo, del Caen, infatti, il neo calciatore del Real Madrid ha deciso di acquisire sul mercato un suo connazionale che, circa dieci anni fa, passò anche dalle parti di Appiano Gentile senza lasciare traccia.

Secondo fonti francesi, infatti, il centrocampista 34enne Yann M’Vila sarebbe ad un passo dal Caen. Arriverebbe a parametro zero e firmerebbe un contratto biennale dopo l’esperienza in Championship, in Inghilterra, al West Bromwich Albion. L’ex Inter, quindi, sta per diventare il primo colpo dell’era Mbappé.

M’Vila, una meteora nella nostra Serie A

M’Vila era andato in Inghilterra soltanto a febbraio dopo sette mesi da svincolato ed ora era tornato ad essere senza club dopo l’esperienza poco esaltante con la maglia del WBA. Sette presenze in campionato e due ai playoff: questo il magro bottino dell’ultima esperienza inglese per l’ex Inter.

L’ultima squadra in Patria per M’Vila era stata il Saint Etienne con cui ha giocato dal 2018 al 2020. Con la maglia dell’Inter, come detto, il francese non ha lasciato un piacevole ricordo, giocando 14 partite, tra tutte le competizioni, ella stagione 2014/15, quella nella quale Walter Mazzarri chiese alla società, da poco passata nelle mani di Erick Thohir, di prendergli qualche mastino a centrocampo.