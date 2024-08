La Champions con me non la giochi, cercati un altro club | Fonseca scarica l’ex stella: in Europa con un’altra maglia

Il Milan vende l’esubero. Non rientrante nei piani di Paulo Fonseca, l’ex stella giocherà in Champions League con un’altra maglia.

Reduce dall’inatteso quanto prestigioso successo per 1-0 di giovedì 1 agosto contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che ha fatto seguito all’affermazione per 3-2 contro il Manchester City di Pep Guardiola di quattro giorni prima, il Milan di Paulo Fonseca mette nel mirino l’ultima amichevole pre-campionato che lo vedrà opposto, mercoledì 7 agosto, al Barcellona di Hans-Dieter Flick.

Una sfida, quella contro i blaugrana, in seguito alla quale il Diavolo inizierà a porre l’attenzione esclusivamente al campionato, che scatterà alle 20.45 di sabato 17 agosto con la gara di San Siro contro il Torino del neo allenatore, Paolo Vanoli.

Un inizio di campionato sicuramente difficile per i meneghini, i quali, a partire dalla sfida coi granata, saranno chiamati quasi obbligatoriamente a una stagione da protagonisti la quale, si spera, possa concludersi con la vittoria del 20esimo scudetto della storia della società, che vorrebbe dire seconda stella cucita sul petto.

La vittoria del tricolore sarà infatti il principale obiettivo stagionale del gruppo del patron, Gerry Cardinale, il quale, sicuramente ancora risentito per la vittoria del titolo da parte dell’Inter, punta dichiaratamente alla conquista del trofeo, mancante ormai all’ombra rossonera della Madonnina dalla stagione 2021-2022.

Milan, Fonseca scarica Pobega: l’ex stella è ormai un esubero

Tornato stabilmente in gruppo dopo aver saltato gran parte della scorsa stagione a causa di un infortunio al tendine retto femorale sinistro, Tommaso Pobega potrebbe presto lasciare il Milan vista la non centralità nei piani del neo allenatore rossonero, Paulo Fonseca.

L’ex stella del settore giovanile meneghino, che in Serie A ha giocato anche con le maglie di Spezia e Torino, non sarebbe infatti particolarmente gradito al tecnico portoghese, il quale lo avrebbe invitato a lasciare quanto prima Milanello e a cercarsi a un nuovo club col quale poter giocare con maggiore continuità.

Milan, Pobega nel mirino del Bologna

Considerato, come detto, un esubero da Paulo Fonseca, Tommaso Pobega potrebbe presto lasciare il Milan per andare a cercare maggiore spazio e fortuna in un club pronto a collocarlo al centro dei propri piani per la stagione 2024-2025 che scatterà tra poche settimane.

Un nuovo club, che potrebbe essere il Bologna del presidente, Joey saputo, il quale, stando a quanto riferito da Tuttobolognaweb, avrebbe recentemente messo gli occhi,sul centrocampista classe ’99, il quale potrebbe rappresentare un valido innesto in vista dell’imminente partecipazione alla prossima Champions League. Al momento non si conoscono ancora i dettagli dell’operazione, ma nei prossimi giorni dovremmo sicuramente saperne di più.