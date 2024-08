I Friedkin non hanno finito per niente: il prossimo colpo direttamente dalla Serie A | Indebolita la rivale

I proprietari giallorossi sono scatenati e continuano a voler rinforzare la squadra in vista della stagione ormai alle porte.

La Roma è letteralmente scatenata sul mercato. Dopo anni ed estati difficili ad aspettare di cedere e generare plusvalenze per poter comprare, ma soprattutto a fare accuratamente i conti, preferendo prestiti con diritti di riscatto o calciatori a parametro zero, i Friedkin hanno aperto il portafogli.

Daniele De Rossi era stato chiaro ed aveva chiesto imprevedibilità, fantasia e calciatori capaci di fare la differenza, ma soprattutto tanti gol. Ecco, quindi, tre acquisti mirati, tre arrivi importantissimi, tre operazioni che sono costate, alle casse giallorosse, circa 90 milioni di euro totali.

Al netto di cessioni già perfezionate ed altre che potrebbero arrivare, quindi, la cifra investita è molto alta e rende l’idea di quanta ambizione ci sia in casa giallorossa. Allo stesso modo, però, i proprietari del club capitolino, ora, vogliono i risultati e non ammetteranno un altro anno senza qualificazione in Champions League.

Ed ecco che sono arrivati Enzo Le Fee, per poco più di 20 milioni di euro dal Rennes, Matias Soulé, per quasi 30 milioni totali dalla Juventus, e Artem Dovbyk per cui la Roma ha investito circa 40 milioni di euro, prelevandolo dal Girona. Insieme a loro è arrivato il giovane Dahl che sarà l’alternativa dello spagnolo Angelino, riscattato dal Lipsia.

Roma, Abraham con le valigie in mano

Il mercato della Roma, però, non è ancora finito qui. Serve sicuramente un terzino destro, ma anche un altra alternativa nel reparto offensivo. Prima di affondare per i prossimi due obiettivi, però, i giallorossi dovranno prima cedere qualcuno e ricavare diverse decine di milioni di euro.

L’indiziato numero uno per la cessione continua ad essere Tammy Abraham, per cui c’è l’interesse soprattutto del Milan, bisognoso di un altro attaccante. I rossoneri vorrebbero l’inglese in prestito con diritto di riscatto, ma i giallorossi continuano a non accettare questa eventualità.

Mercato, discorso aperto tra Roma e Milan

La Roma, dal canto suo, ha fatto il nome di due calciatori, attualmente di proprietà del Milan, come possibili contropartite tecniche per la cessione dell’inglese. Si tratta di Noah Okafor e Alexis Saelaemekers che piacciono molto a De Rossi, soprattutto per la loro duttilità e bravura nel ricoprire diversi ruoli.

La valutazione che i giallorossi fanno dei due calciatori, però, è molto più bassa rispetto a quella che ne fa il Milan. Soprattutto l’esterno belga, in realtà, piace molto a De Rossi che starebbe spingendo per il suo arrivo e contestualmente per la partenza di Abraham, ormai fuori dai progetti tecnici dell’ex Capitano romanista.