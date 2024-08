È il peggior nemico di Andrea Agnelli? Sarà lui l’erede di Osimhen | Il Napoli ha deciso a chi dare la 9

Andrea Agnelli ha ancora gli incubi la notte a pensare a lui, ora può firmare per il Napoli e continuare ad essere la bestia nera della Juventus

La presidenza di Andrea Agnelli è stata la più vincente della storia della Juventus. Lo scorso decennio i bianconeri hanno dominato in Italia, arrivando al record di 10 Scudetti consecutivi. In Champions League la vittoria è sfumata per ben due volte, con due finali raggiunte da Max Allegri e con i bianconeri che sono stati battuti dal Barcellona e dal Real Madrid.

Una crescita costante dell’organico, dalla prima annata con Antonio Conte fino all’arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo, un investimento mediatico di enorme livello che non ha sortito l’effetto sperato, quello di aiutare la squadra a conquistare finalmente la massima competizione europea.

L’epilogo è stato davvero triste, con il caso plusvalenze che ha portato al cambio societario e alla squalifica per Andrea che resta però il primo tifoso del club. Con la nomina di Thiago Motta come nuovo allenatore e di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo, l’ottimismo e una prospettiva vincente sono tornati alla Continassa.

Le aspettative non mancano nei confronti di un tecnico che ha conquistato una storica qualificazione in Champions League con il Bologna e che è chiamato a confermarsi sulla panchina del club più vincente d’Italia.

Ha già fatto male alla Juventus ma potrebbe farlo di nuovo, con la maglia del Napoli

Tra le pretendente alla vittoria del campionato c’è anche il Napoli. I partenopei hanno messo nel mirino David Neres che con il Benfica inflisse una pesante sconfitta ai bianconeri, siglando una rete pesante all’Allianz Stadium.

L’esterno d’attacco, brasiliano, è valutato 25 milioni di euro dai lusitani e il giocatore gradisce molto la destinazione italiana, con la concorrenza al momento rappresentata dagli olandesi del PSV. Nella passata stagione, David Neres ha giocato 35 partite in tutte le competizioni, ha segnato 5 gol e fornito 10 assist.

Chiesa resta ancora una pista viva per il Napoli

Napoli che attende di capire se resterà o meno Victor Osimhen come principale terminale offensivo. Intanto l’alternativa a Neves è rappresentata proprio da un giocatore attualmente in rosa alla Juventus, ma in partenza, come Federico Chiesa.

L’azzurro non è stato convocato per l’amichevole disputata dai bianconeri lo scorso fine settimana a Pescara contro i francesi del Brest e Thiago Motta ha fatto sapere che Chiesa non rientra nei suoi piani per la prossima stagione.