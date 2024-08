Simeone? E che ci dovrei fare? | Percassi fa chiarezza: il sostituto di Scamacca sarà un top svincolato

L’Atalanta non virerà su Giovanni Simeone per sostituire Scamacca. Il presidente Percassi è pronto ad acquistare un top svincolato.

Archiviata la pesante sconfitta per 4-1 rimediata domenica pomeriggio contro il Parma di Fabio Pecchia, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha ripreso al lavorare in vista dell’imminente, nonché ultima amichevole della sua estate contro i tedeschi del St Pauli, in programma ad Amburgo venerdì alle 18.30.

Una sfida, quella contro la formazione marrona neopromossa in Bundesliga, che il tecnico nerazzurro sfrutterà per effettuare le ultime valutazioni sulla sua squadra la quale, rimasta orfana di Gianluca Scamacca, uscito anzitempo dalla gara contro i ducali a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, del menisco e del legamento collaterale (tempi di recupero stimati in sei mesi), mercoledì 14 affronterà a Varsavia il Real Madrid di Carlo Ancelotti nell’incontro valido per la Supercoppa Europea.

Una manifestazione, questa, alla quale la Dea arriva per la prima volta nella sua storia grazie alla meritata vittoria dell’Europa League, conquistata lo scorso 22 maggio a Dublino in seguito al successo per 3-0 (tripletta di Lookman) nella finale contro i tedeschi del Bayer Leverkusen, guidati da Xabi Alonso.

Un appuntamento sulla carta impari, quello che attende gli orobici alla vigilia di Ferragosto, che i tifosi bergamaschi sperano comunque ovviamente possa concludersi con una vittoria prestigiosissima ai danni di quella che, ora come ora, ancor di più dopo l’arrivo di Kylian Mbappé, è indubbiamente la squadra più forte del mondo.

Atalanta, Scamacca operato: tempi di recupero stimati in sei mesi

Uscito, come detto, anzitempo dall’incontro amichevole di domenica scorsa contro il Parma di Fabio Pecchia, che ha visto la sua Atalanta abbandonare sconfitta per 4-1 il prato dell’Ennio Tardini, Gianluca Scamacca nella gioranta di lunedì 5 agosto è stato sottoposto a intervento chirurgico nella clinica Villa Stuart, a Roma.

Un intervento, effettuato dal Professor Mariani, che è servito per riparare la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, del menisco e del legamento collaterale, rimediata sfortunatamente al 3′ del secondo tempo della sfida contro la succitata formazione ducale. Tempi di recupero purtroppo lunghi, quelli che attendono il centravanti della Dea e dell’Italia, il quale, stando a quanto trapelato in rete in queste ore, non dovrebbe tornare in campo prima di sei mesi.

Atalanta, Simeone non arriverà: Percassi pesca il sostituto di Scamacca dagli svincolati

Messa purtroppo in conto la certezza di dover rinunicare a Scamacca per almeno sei mesi, l’Atalanta del presidente, Antonio Percassi, corre ai ripari e inizia le ricerche per un nuovo attaccante che, magari a partire già dalla gara di mercoledì prossimo contro il Real Madrid, prenda il posto dello sfortunato attaccante romano.

Un nuovo attaccante, che non dovrebbe essere Giovanni Simeone del Napoli, il quale, stando a quanto riferito da più fonti nelle ultime ore, potrebbe essere l’attualmente svincolato, Wissam Ben Yedder, il quale, rimasto senza squadra dopo la fine della sua esperienza in Ligue 1 tra le file del Monaco, potrebbe presto sposare la causa nerazzurra e risolvere, almeno si spera, il problema centravanti di Gian Piero Gasperini. Al momento la trattativa tra le parti non è ancora stata avviata, ma nelle prossime ore potrebbero esserci importanti sviluppi. Non ci resta che attendere per saperne di più.