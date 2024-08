“Mister, ti devo dire una cosa: ne ho venduto un altro” | Thiago Motta rimasto con 16 elementi: offerta accettata da Giuntoli

Il mercato juventino è sempre attivissimo ed ora Giuntoli si sta concentrando sulle cessioni e le entrate di cassa.

L’estate di Cristiano Giuntoli non conosce momenti di pausa. Il plenipotenziario dirigente juventino sta lavorando assiduamente per regalare al proprio nuovo allenatore, Thiago Motta, una rosa all’altezza e competitiva per ogni competizione che la Juventus si troverà ad affrontare.

Fino a questo momento gli acquisti sono stati quattro, il portiere Di Gregorio, il difensore Cabal, ed i centrocampisti Kephren Thuram e Douglas Luis. Acquisti importanti e di livello che aumentano la competitività del club bianconero, ma che ancora non sono sufficienti per poter considerare la Juventus una rosa completa in tutti i ruoli.

Thiago Motta, infatti, vorrebbe ancora un difensore centrale, individuato nel francese Todibo, un centrocampista di qualità, e qui l’obiettivo numero uno resta l’atalantino Koopmeiners, ed almeno uno, se non due, esterni d’attacco che possano migliorare il livello di imprevedibilità e qualità di una squadra che vuole puntare in alto.

Per chiudere questi ulteriori arrivi il prima possibile, però, le casse bianconere, già gravate da una situazione debitoria non indifferente e che hanno dovuto affrontare già spese importanti dal punto di vista del mercato in entrata, ha bisogno di plusvalenze ed entrate che possono essere generate soltanto dalle cessioni di calciatori in esubero e non ritenuti importanti da Thiago Motta.

Juve, le cessioni non sono ancora finite

Da questo punto di vista, in realtà, Giuntoli ha già lavorato alla grande ed ha chiuso per le cessioni di Moise Kean, Kaio Jorge, Enzo Barrenechea, Iling Junior e, in ultimo, per quelle di Matias Soulé alla Roma e l’olandese Huijsen al Bournemouth in Premier League.

L’argentino è stato ceduto per quasi 30 milioni di euro, mentre per il giovane difensore la Juventus ha incassato una cifra di poco superiore ai 15 milioni. All’interno dell’attuale rosa bianconera, però, ci sono ancora calciatori in uscita. La grana più importante da risolvere, da questo punto di vista, è senza ombra di dubbio quella relativa a Federico Chiesa che non è al centro del progetto tecnico di Thiago Motta.

Mercato Juve, Rugani ad un passo dall’Ajax

Altro calciatore ai margini è sicuramente Daniele Rugani. Il centrale ex Empoli, che con Massimiliano Allegri era tornato centrale del progetto, non rientra nei piani dell’ex allenatore del Bologna ed è in procinto di lasciare la Juventus. Su di lui c’è forte l’Ajax del nuovo tecnico italiano, Farioli.

Il club di Amsterdam, come rivelato da Tuttomercatoweb, è vicino al difensore italiano che dovrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto. I prossimi giorni dovrebbero essere decisivi per ultimare gli ultimi dettagli di un accordo che sembra ormai imminente.