Marotta, due di picche: il giocatore non farà lo stesso errore di Cuadrado | Cancellato il volo per Milano

A differenza dell’esterno colombiano, che ha vissuto un anno difficile all’Inter, un obiettivo dei nerazzurri fa un’altra scelta.

Da quasi tutti, addetti ai lavori e opinionisti, Beppe Marotta, ora Presidente dell’Inter, viene indicato come il Re del mercato, il dirigente italiano numero uno nel portare a termine grandi trattative, sia in entrata che in uscita. Nell’ultimo periodo, soprattutto in questi anni nerazzurri, l’ex amministratore delegato della Juventus, si è specializzato nei grandi colpi a parametro zero.

Come ovvio che sia, però, anche se si parla di uno come Marotta, c’è una percentuale di rischio in tutte le operazioni che vengono portate a termine e qualcuna, poi, non si rivela azzeccata come si sperava o si prevedeva. Tra i tanti colpi di mercato, quindi, ci sono stati anche dei flop in casa Inter negli ultimi tempi.

Fa parte di questo poco lusinghiero elenco, per esempio, l’esterno colombiano Juan Cuadrado che, dopo la grande esperienza alla Juventus, durata dal 2015 al 2023, passò la scorsa estate all’Inter a parametro zero. Una scommessa da parte dei dirigenti nerazzurri, un tradimento per i tifosi della Juventus, un acquisto non visto benissimo da parte degli interisti.

La stagione di Cuadrado, però, è durata pochissimo e, dopo un paio di prestazioni buone e tanta panchina, già tra fine settembre ed inizio ottobre sono cominciati i problemi al tendine d’Achille che poi hanno costretto il colombiano all’intervento chirurgico a cui si è sottoposto a dicembre. Operazione complicata che poi gli è costata praticamente tutto il resto della stagione.

Mercato, niente Inter per Ricardo Rodriguez

Anche nell’attuale finestra di mercato, manco a dirlo, Marotta e Ausilio si sono affidati ai parametri zero ed hanno acquistato a zero, sia Taremi che Zielinski, operazioni in realtà già chiuse virtualmente in inverno. Il mercato dell’Inter, allo stato attuale delle cose, sembra quasi chiuso e dovrebbe arrivare soltanto un braccetto di sinistro per la difesa a tre che possa essere l’alternativa di Bastoni.

Per parecchie settimane, insieme all’ex veronese Cabal che poi è passato alla Juventus, l’obiettivo principale in quel ruolo è stato l’ex Milan e Torino, Ricardo Rodriguez. Sull’acquisto dell’esperto difensore svizzero, classe 1992, però, c’è stato il veto di Oaktree che ha deciso di non investire su altri profili Over 30.

Mercato, il Betis chiude per Rodriguez

Rodriguez, così, si è cominciato a guardare intorno, anche perché, dopo l’ottimo Europeo con la sua Nazionale, le offerte non mancavano. C’era l’opzione Arabia Saudita, ma poi è spuntata la possibilità di andare a giocare nella Liga spagnola. A chiudere per l’arrivo dell’ex Milan e Torino, alla fine, ci ha pensato il Betis Siviglia che ha pronto un contratto fino a giugno 2026 per lui.

Dopo le avventure in Bundesliga ed in Serie A, dove ha vestito le maglie del Milan dal 2017 al 2020 e quella del Torino fino al maggio scorso, ecco una nuova esperienza per Ricardo Rodriguez che sarà un rinforzo importante e di sicuro affidamento per il club biancoverde di Siviglia.