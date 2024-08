Lo riconoscete? È considerato il nuovo De Rossi | Ma è sempre stato della Lazio: chiesto l’autografo a Lulic il 26 maggio

Un video, apparso nelle ultime ore sui social, ha posto dei seri dubbi sul tifo di un calciatore che veniva considerato un cuore giallorosso.

Il 26 maggio 2013 è una data che sarà ricordata per sempre da tutti gli amanti del calcio della Capitale, nel bene e nel male. Per i laziali resta una data indimenticabile e che sarà, in maniera indelebile, affissa per sempre su tutti i cuori biancocelesti. Al contrario, invece, per i romanisti resterà per sempre un incubo che divenne realtà.

Quel giorno, infatti, si giocò, proprio allo Stadio Olimpico di Roma, la finale di Coppa Italia ed a giocarsela furono proprio le due squadre della Capitale. La Lazio arrivava da una stagione positiva, mentre i giallorossi vissero un’annata parecchio complicata, con Andreazzoli che prese il posto in panchina di Zeman, esonerato a febbraio.

Entrambe le squadre, avendo la meglio in semifinale su Inter e Juventus, si qualificarono per l’atto conclusivo della competizione nazionale e l’aria che si respirava in città, nei giorni e nelle ore precedenti al match, fu davvero pesantissima e la tensione era, manco a dirlo, alle stelle.

La partita fu nervosa e prima di emozioni e respirò fedelmente l’aria pesante che si respirava in città ed allo stadio. Zero occasioni vere, pochissimi spunti degni di nota, almeno fino al minuto 71′, quando Senad Lulic, bandiera e successivamente anche capitano laziale, appoggiò in rete al termine di un’azione confusa. Il risultato non cambiò più e la Lazio si aggiudicò una coppa da sogno.

Derby di Coppa Italia, spunta un video curioso

Da quel giorno, soprattutto nella Capitale, gli sfottò per i tifosi romanisti non sono mai terminati e i laziali ricorderanno all’infinito quel trionfo, con quel minuto 71′ che all’Olimpico viene sempre ricordato con un boato da parte dei tifosi biancocelesti, ancora adesso nelle gare in cui la Lazio gioca in casa.

In questi ultimi giorni si è diffuso un video sui social di quella partita. Un utente di X, tifoso laziale, ha ripreso l’intervista all’autore del gol, Senad Lulic, a bordocampo al termine della partita. Nel video, poi, si vede un giovane ragazzo che entra in campo e cerca di fermare per un autografo proprio l’eroe biancoceleste.

Stavo ri-vedendo l’intervista di Lulic del 26 maggio e noto che uno dei bambini che dopo l’intervista cerca di fermarlo è un certo Cuore Giallorosso Davide #Frattesi, per fortuna era della Roma. #Lazio pic.twitter.com/Adcom8dpjT — Trattoria S.S. Lazio (@FrumS_XXV) August 3, 2024

Lazio-Roma, il video in cui si vede Frattesi

L’utente che ha condiviso il video, poi, ha ingrandito l’immagine ed ha scoperto che il ragazzino in questione è un certo Davide Frattesi, ora centrocampista dell’Inter da un anno, ma da sempre tifoso romanista dichiarato e, tra le altre cose, cresciuto nelle giovanili della Roma.

Frattesi, fino all’estate scorsa, è stato spesso accostato al club giallorosso per un suo possibile ritorno nel club capitolino. L’attuale centrocampista dell’Inter e della Nazionale, all’epoca dei fatti, aveva appena 14 anni e ovviamente amava ed era un appassionato di calcio e, quindi, cercare di fermare un calciatore, anche se laziale, poteva essere assolutamente comprensibile.