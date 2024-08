Facciamo cassa e poi vediamo | Lotito ha trovato l’America: vende l’ennesimo top player ad una cifra FUORI MERCATO

La Lazio continua la svendita dei propri pezzi pregiati, stavolta l’offerta è irrinunciabile, Lotito risana le casse del club

Quella che disputerà la prossima stagione sarà una Lazio rivoluzionata dal mercato. Ricambio generazionale in atto per i biancocelesti che hanno ceduto molti senatori che per anni hanno militato nel club capitolino, da Ciro Immobile a Luis Alberto fino a Felipe Anderson e Pedro. Un reparto offensivo che riparte da innesti di prospettiva come Noslin e Tchaouna, con una punta centrale che andrà rintracciata negli ultimi giorni.

Il mister Marco Baroni sta già trasmettendo i suoi valori calcistici, fatti intravedere nei primi test amichevoli ben disputati dalla Lazio, che si presenta come un outsider ai nastri di partenza del campionato.

Le rivali si stanno rinforzando con colpi di maggiore risonanza mediatica ma a parlare sarà il campo, con la capacità dell’allenatore di valorizzare i giovani a disposizione, consentendo loro una rapida crescita.

I tifosi sono parecchio scettici. Nessun nome altisonante ha fatto riscaldare la piazza e le numerose partenze lasciano un vuoto che dovrà essere colmato con giocatori che dovranno dare subito risposte incoraggianti a livello di prestazioni.

Il giovane centrale può tornare al Real Madrid, lui vuole restare alla Lazio

Ha mostrato enormi potenzialità Mario Gila, 23enne che il Real Madrid vorrebbe riportare a casa. Il difensore ha manifestato la volontà di restare nella Capitale, non è in uscita nei piani del direttore sportivo Fabiani.

Un’offerta da parte dei Blancos non è ancora pervenuta ma potrebbe non tardare e Claudio Lotito dovrà decidere il da farsi. A Carlo Ancelotti servirà un innesto che possa sostituire Nacho e in questo caso l’investimento sarebbe economicamente vantaggioso, seppur non manchino le risorse economiche a Florentino Perez.

Un Real ancora competitivo punta a vincere di nuovo dei titoli in Spagna e in Europa

I campioni d’Europa affronteranno l’Atalanta nella Supercoppa e potranno contare anche della classe di Mbappè, pronto a formare un tridente stellare con Vinicius e Rodrygo. Luka Modric resta ancora un anno e sarà di nuovo il metronomo del gioco degli spagnoli.

Gila, dovesse tornare a Madrid, dovrà fare benissimo in allenamento per convincere Ancelotti a schierarlo da titolare ma la stagione sarà densa di impegni, con cinque competizioni che vedranno coinvolto il club, e spazio per avere un po’ di minutaggio non mancheranno.