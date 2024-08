Deve la sua carriera a Max Allegri | Ma ora non c’è più posto per lui: COSTRETTO a chiudere la valigia di corsa

Con Allegri era un giocatore importante della rosa, adesso è costretto a lasciare la Juventus, quasi fatta per il suo trasferimento in Olanda

Il terzo posto e la vittoria della Coppa Italia non sono bastati a Cristiano Giuntoli per confermare l’organico che ha concluso la scorsa stagione. Rivoluzione in atto dopo l’addio di Max Allegri e la nomina di Thiago Motta come nuovo allenatore. Tanti i giocatori su cui ha puntato il tecnico livornese che hanno o stanno per lasciare la Continassa.

Quello che fa maggiore scalpore è Federico Chiesa. Il rinnovo non sarà effettuato e l’azzurro partirà già in questo mese di agosto. Non è più un giocatore della Juventus la punta Moise Kean che è il nuovo terminale offensivo della nuova Fiorentina di Raffaele Palladino.

In mezzo al campo si è svincolato Adrien Rabiot, un pupillo di Allegri, che era rimasto in bianconero la scorsa estate proprio grazie al sostegno del mister. Non è ritenuto più centrale nel progetto anche l’americano Weston McKennie.

Il giovane Nicolussi Caviglia è a un passo dalla firma per il Cagliari mentre Miretti dovrebbe rimanere, anche a causa di un infortunio la cui entità è ancora da valutare. Vicino alla cessione anche un centrale difensivo.

Rugani sta per lasciare la Juventus, va in prestito all’Ajax

Questo è Daniele Rugani. Dopo il rinnovo sta per firmare per l’Ajax. Nelle ultime ore la trattativa tra i bianconeri e il club olandese ha quasi raggiunto la giusta quadra e l’azzurro potrebbe fare le visite mediche la prossima settimana.

Il suo trasferimento avverrà però con la formula di un prestito secco. In panchina l’italiano Francesco Farioli, reduce da un’ottima parentesi alla guida del Nizza. In Olanda Rugani dovrebbe ritrovare il posto da titolare dopo essere stato un prezioso jolly per la Juventus.

Rugani accetta la destinazione olandese dopo che il Bologna non ha affondato il colpo

Rugani sta quindi per sposare il progetto dei lancieri dopo essere stato nel mirino del Bologna che aveva pensato a lui come successore di Riccardo Calafiori, approdato in Premier League all’Arsenal.

I rossoblu attendono però la risposta affermativa di Mats Hummels, con il tedesco, attualmente svincolato, che non ha ancora comunicato la propria intenzione. Decisiva la volontà dell’Ajax di dare fiducia a Rugani e la stima del mister che spera di renderlo il leader della retroguardia.