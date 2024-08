Ce lo dovete dare gratis, solo perchè siamo il MILAN | Furlani, richiesta incredibile: vuole fare l’affare del secolo

Furlani pretende l’arrivo del top player, non ha risorse sufficiente ma punta sul blasone dei rossoneri per convincere il giocatore a firmare

Il Milan deve completare la rosa con le ultime tre pedine. Gli arrivi di Alvaro Morata e di Pavlovic consentono di mettere una pezza all’attacco e alla difesa. Lo spagnolo copre il vuoto lasciato dalla partenza di Olivier Giroud, ha la maturità e la predisposizione per aiutare gli esterni a capitalizzare la mole di gioco creata, oltre a dare il proprio contributo in fase realizzativa.

Il reparto arretrato invece avrà come nuovo leader il centrale ingaggiato dal Salisburgo, roccioso e solido nella Bundesliga austriaca e volenteroso di meritarsi il posto da titolare davanti al confermato Mike Maignan tra i pali.

L’infortunio subito da Alessandro Florenzi costringe Monchada a tornare sul mercato, con Emerson Royal del Tottenham che resta il principale indiziato a rinforzare le fasce dei rossoneri.

Potrebbe arrivare anche un’altra punta centrale, con caratteristiche complementari a Morata, come Tammy Abraham che la Roma non ritiene incedibile, soprattutto dopo aver chiuso il colpo Dovbyk.

Da due mesi è il prediletto in mezzo al campo ma l’offerta è troppo bassa

In mezzo al campo serve un giocatore di rottura, con Youssef Fofana come nome in cima alla lista di Furlani. I rossoneri hanno l’accordo con il giocatore del Monaco, ma il club del Principato ritiene troppo bassa l’offerta presentata per l’acquisto del mediano.

Il direttore sportivo dei milanesi pretende che la squadra di Ligue 1 lasci partire il proprio assistito, contando sulla sua volontà di trasferirsi in Italia in una società blasonata e che parteciperà alla Champions League, ma la strada è in salita.

Gli altri nomi sul taccuino di Furlani per rinforzare il centrocampo rossonero

Come piano b nelle ultime ore è forte l’interesse di Manu Koné del Borussia Mönchengladbach. Classe 2001, arrivato dal Tolosa al termine della stagione 2020/21, è reduce da un’annata in cui ha racimolato 22 presenze in campionato e sta partecipando alle Olimpiadi con la Nazionale francese.

Sono giocatori con una maggiore propensione offensiva Lazar Samardizic e Adrien Rabiot. L’arrivo di uno dei due comporterebbe un cambio di posizione per Loftus-Cheek che si è mostrato molto abile come incursore, raggiungendo la doppia cifra nel suo primo campionato di Serie A. I tifosi attendono speranzosi così come mister Paulo Fonseca.