“Vi siete autoconvinti di una valutazione fasulla” | Ibrahimovic, trattativa FALLITA: chiesti 40 per uno che vale 20

Il Milan rinuncia a una cessione, ha chiesto una cifra troppo alta per far partire un esubero e la pretendente ha scelto un altro profilo

Il mercato del Milan è iniziato con un maggiore ritardo rispetto alle rivali per i vertici. Il primo colpo è arrivato a metà luglio, quello di Alvaro Morata e per il momento alla voce acquisti si è aggiunto solo il centrale Pavlovic. Nessuna cessione di big in programma, si partirà dalle basi ottime lasciate da Stefano Pioli e consegnate al nuovo allenatore Paulo Fonseca.

Per completare l’organico manca un terzino, un mediano di rottura e una punta centrale che faccia rifiatare il bomber spagnolo. Intanto la preparazione prosegue con il vento in poppa dopo le due prestigiose vittorie in amichevole contro il Manchester City e il Real Madrid.

L’ottimismo è lampante nello spogliatoio, con giocate di livello fornite anche dai giovani. Fonseca potrà coordinarsi con l’Under 23 che parteciperà al campionato di Lega Pro, scegliendo di lanciare man mano chi sta facendo bene, con Camarda attenzionato speciale.

Un patrimonio da tutelare e valorizzare dopo che la Primavera ha raggiunto la finale in Youth League. Ma è il presente che conta e sarà importante partire subito con un filotto di risultati positivi in campionato.

Il Milan ora è in difficoltà, confidava in una cessione fruttuosa per chiudere il mercato

In difesa si complica la cessione di Malick Thiaw. Il centrale, valutato 40 milioni, era a un passo dal Newcastle ma i Magpies avrebbero deciso di investire su Marc Guehi del Fulham, formulando nelle prossime ore un’offerta consistente per convincere i londinesi.

Una richiesta eccessiva quella dei rossoneri che speravano nella generosità della squadra di Premier League che aveva già pagato profumatamente Tonali la scorsa estate, consentendo così al Milan di rivoluzionare il proprio centrocampo.

La partenza di Thiaw era essenziale per finanziare le ultime operazioni in entrata

Al Milan servono però maggiori risorse economiche per arrivare a chiudere i tre innesti che Fonseca ritiene necessari per poter svolgere una stagione competitiva. I giorni passano e la fine d’agosto è più vicina di quanto si pensi. La dirigenza rossonera lo sa e potrebbe trovarsi a fare una corsa contro il tempo.

Intanto sarà il campo a parlare e il Milan dovrà subito dimostrarsi concentrato e in grado di proporre un calcio offensivo, così come richiede il suo nuovo allenatore.