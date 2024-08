Samardzic alla Lazio: c’è l’indizio social definitivo | Raccoglierà l’eredità di Luis Alberto

Il fantasista serbo può arrivare nel club capitolino nei prossimi giorni e prendere il posto del Mago spagnolo.

Dopo la grande stagione disputata due campionati fa, in cui con Andrea Sottil in panchina fece vedere grandi cose dal punto di vista della fantasia e della balistica, oltre che della personalista, Lazar Samardzic è stato seguito da diverse squadre di Serie A e non solo.

La prima ad interessarsi a lui fu l’Inter che addirittura chiuse per il suo acquisto circa un anno fa. Visite mediche fatte e superate, contratto e accordo tra le due società, ma alla fine saltò tutto a causa delle richieste troppo eccessive del padre agente che fece saltare il banco, spazientire i dirigenti nerazzurri e annullare l’operazione. Altro giro, altra corsa durante l’ultima sessione invernale di calciomercato.

Il Napoli trova l’accordo con l’Udinese e l’operazione sembra ad un passo dalla chiusura. Ancora il padre agente, però, fa delle richieste troppe esose sulle commissioni e la trattativa si interrompe sul più bello. Samardzic resta in Friuli e vive una stagione complicata, salvandosi solo all’ultima giornata grazie alla vittoria di Frosinone.

Il calciatore, però, ha talento e, nonostante anche un Europeo con la sua Serbia incolore, continua a ricevere interessamenti ed accostamenti importanti. Il Milan sembra volerlo a tutti i costi, ma non affonda, preferendo continuare a trattare per Fofana, il mediano che serve da tempo. Resta in corsa, ed a questo punto anche il pole, la Lazio di Marco Baroni.

Lazio, si tratta per Samardzic

A centrocampo i biancocelesti hanno già chiuso per il nigeriano Dele-Bashiru e per Gaetano Castrovilli, arrivato a zero dopo l’esperienza a Firenze e i tanti infortuni. Le sue condizioni fisiche, però, restano un’incognita e il vero sostituto del partente Luis Alberto ancora non è arrivato. Lotito lo ha individuato proprio in Samardzic e vuole stringere con l’Udinese.

Il club friulano, dal canto suo, non ha mai dichiarato incedibile il calciatore ed ha sempre detto che lo avrebbe ceduto a fronte di un’offerta adeguata. La trattativa, quindi, continua tra alti e bassi ed ora si alimenta di un’ulteriore novità.

Mercato, l’Udinese chiude per Karlstrom

L’Udinese, infatti, ha trovato il sostituto di Samardzic, almeno numericamente. Si tratta di Jesper Karlstrom centrocampista di quantità, ma anche dalle discrete doti tecniche. Innesto d’esperienza, quindi, per la squadra di Runjaic, nuovo allenatore bianconero, che rinforza il suo centrocampo.

Lo svedese, classe 1995, ha disputato diversi match in Europa con il Djungarden, ma anche con il Lech Poznan, club polacco con il quale giocava dal 2020 e che qualche mese fa ha affrontato la Fiorentina in Conference League. Per Karlstrom contratto biennale con opzione, secondo quanto reso noto dal club friulano.