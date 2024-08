Mister, si dia una calmata o giochiamo con la Primavera | Thiago Motta convoca la dirigenza: fuori un altro pupillo di Allegri

Giuntoli richiama Thiago Motta: il tecnico della Juventus ha escluso anche il pupillo di Allegri. La Vecchia Signora ha gli uomini contati.

Messo in archivio il pareggio per 2-2 ottenuto sabato sera nell’amichevole giocata a Pescara contro i francesi del Brest, che ha fatto seguito alla clamorosa sconfitta per 3-0 contro il Norimberga di Miroslav Klose dello scorso 26 luglio, la Juventus di Thiago Motta mette nel mirino l’ultima amichevole pre-campionato, che domenica alle 15.00 la vedrà opposta all’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Una sfida, quella contro la formazione madrilena in programma all’Ullevi Stadion di Goteborg, che servirà al neo tecnico bianconero per effettuare le ultime valutazioni prima dell’avvio ufficiale del campionato che, com’è noto ormai da settimane, per la Vecchia Signora scatterà alle 20.45 di lunedì 19 agosto contro il neopromosso Como di Cesc Fabregas.

La gara contro i lariani, che si disputerà sul prato dell’Allianz Stadium, rappresenterà per Vlahovic e compagni il primo ostacolo da superare nella corsa a quello scudetto che, mancante dalle parti della Continassa dalla stagione 2019-2020, è già stato messo in cima alla lista dei propri obiettivi dalla società del presidente, Gianluca Ferrero.

Neanche sfiorato nelle ultime quattro stagioni, il tricolore dovrà infatti quasi obbligatoriamente tornare all’ombra della Mole dove, consapevoli di non essere ancora al completo, il direttore sportivo, Giuntoli, sta lavorando per mettere a disposizione di Thiago Motta nuovi e validi elementi che possano aiutarlo a giocare un ruolo da protagonista, tanto in Italia quanto in Europa, nell’imminente stagione 2024-2025.

Juventus, sono nove gli esclusi di Thiago Motta: Giuntoli cerca loro una sistamazione

Se da un lato c’è una Juventus che continua a lavorare sul campo agli ordini di Thiago Motta per farsi trovare pronta in vista dell’ormai vicinissimo inizio di campionato, dall’altro c’è una società che, nella figura del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, monitora incessantemente con grande attenzione il mondo del calciomercato per trovare una nuova sistemazione ai nove giocatori messi alla porta dal tecnico italo-brasiliano.

Nove giocatori, rispondenti ai nomi di Szczesny, Rugani, Djalò, De Sciglio, Nicolussi Caviglia, Arthur Melo, McKennie, Kostic e Chiesa, i quali, entro la fine del mese di agosto, saranno chiamati a trovarsi una nuova sistemazione per non rischiare di passare in panchina, o addirittura in tribuna, l’intera annata 2024-2025.

Juventus, Thiago Motta fa fuori anche Gatti: il pupillo di Allegri non convince il tecnico italo-brasiliano

Inamovibile fino a pochi mesi fa, quando alla guida della Juventus c’era ancora Massimiliano Allegri, Federico Gatti potrebbe clamorosamente aggiungersi alla lista dei nove esuberi succitati, destinati a lasciare il club bianconero entro la fine del mese di agosto.

Non particolarmente apprezzato, a quanto pare, dal neo allenatore della Vecchia Signora, l’ex Frosinone potrebbe a breve essere messo sul mercato dal direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, il quale, già al lavoro per rinforzare la squadra, dovrà presto preoccuparsi anche di queste nove, forse dieci cessioni. Cessioni, che si spera possano rimpolpare le casse della Vecchia Signora la quale, a poco meno di due settimane dall’inizio ufficiale della stagione, dovrà tornare a operare in entrata per completare una rosa che, allo stato attuale delle cose, rischia clamorosamente di dover ricorrere ai giovani della Primavera per essere al completo.