Ha giocato da titolare tutte le partitelle | Ma per Conte non è bastato: DECISO l’addio del più osannato dai tifosi

In queste prime amichevoli si è messo in mostra ma Antonio Conte decide che è meglio sacrificarlo, sarà ceduto dal Napoli

Il Napoli sta disputando un ottimo pre-campionato. Vittorie convincenti contro avversari tosti hanno dimostrato che la squadra sta rispondendo bene ai carichi di lavoro del nuovo allenatore Antonio Conte che già al momento della conferenza stampa di presentazione ha fatto capire alla piazza che per ottenere dei risultati occorrerà tanto sacrificio e fatica.

La prima partita ufficiale sarà il prossimo fine settimana contro il Modena per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, per poi debuttare il weekend successivo in campionato con l’ostica trasferta a Verona contro l’Hellas.

Indicazioni importanti sono giunte da questo ritiro svolto a Castel Di Sangro, in Abruzzo. In attesa della conferma o meno di Victor Osimhen, il mister ha messo alla prova anche le altre punte presenti in rosa, per capire su chi puntare.

Tra questi Walid Cheddira, reduce da una stagione in prestito al Frosinone. Il suo agente Bruno Di Napoli è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 in merito al futuro del proprio assistito: “È contento e soddisfatto di quello che sta facendo, l’obiettivo era farsi conoscere e lo sta facendo bene. Sta lavorando bene, da questo punto di vista sono contento”.

Conte ha stima di Cheddira ma può partire

Sul rapporto che sta creando con Conte dichiara: “Gli dice di continuare a lavorare come sta facendo. Lui è orgoglioso di essere allenato da un grande allenatore come Conte, è il risultato dei sacrifici fatti in questi anni”.

Parole di elogio per la società partenopea: “Il Napoli è tra i club più ambiti al mondo, ha vinto lo scudetto due anni fa, quindi per noi è solo motivo di soddisfazione far parte di questa grande squadra”.

Il futuro di Cheddira, tra il rinnovo con il Napoli e la cessione

Parla poi dell’interessamento di alcune squadre: “Per quello che ha fatto l’anno scorso e che sta facendo in ritiro, è normale che sia attenzionato da diversi club sia all’estero che in Italia. Spetterà al Napoli fare le sue valutazioni, lui si sta ritagliando il suo spazio e si sta facendo notare. Vediamo che succede”.

Sul rinnovo con il Napoli, infine, afferma: “Ha un contratto lungo con gli azzurri, aspettiamo e vediamo l’evolversi del mercato. Il nostro obiettivo era dimostrare di poter far bene in un contesto altissimo come quello del Napoli, si sta confrontando con calciatori di caratura mondiale e sta dimostrando che il Napoli ci ha visto lungo quando ha deciso di acquistarlo”.