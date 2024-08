Farai la fine di Giroud, ma senza standing ovation | Fonseca durissimo con lui: rescinderà il contratto

Il club rossonero, oltre agli acquisti, è impegnato anche nel mercato in uscita in attesa di monetizzare da qualche esubero.

Non una rivoluzione come quella della scorsa estate, quando il nuovo Milan di Gerry Cardinale acquistò più di dieci calciatori e cambiò quasi radicalmente la rosa allora a disposizione di Stefano Pioli, ma comunque una sostanziale differenza tra la squadra allenata dal tecnico parmense e quella che comincerà la stagione agli ordini di Paulo Fonseca.

Ancor prima dell’inizio della sessione estiva di calciomercato, infatti, il Milan, oltre all’addio a Stefano Pioli, ha dovuto anche salutare gli ultimi due leader esperti rimasti all’interno dello spogliatoio: Simon Kjaer e Olivier Giroud. Soprattutto nel saluto a quest’ultimo c’è stata tanta commozione da parte dei tifosi rossoneri che nelle ultime tre stagioni avevano imparato ad amarlo.

Giroud era un calciatore importante sia dentro al campo che all’interno dello spogliatoio e rappresentava davvero uno dei punti fermi e di riferimento della squadra. La società rossonera ha scelto in Alvaro Morata il sostituto del francese, ma sta cercando sul mercato anche un altro attaccante che possa alternarsi con il fresco Campione d’Europa.

Oltre a Giroud e Kjaer ci sono anche altre cessioni in programma per i dirigenti milanisti. Sono già usciti alcuni giovani o calciatori fuori dal progetto, come il portiere Vazquez che è passato all’Empoli, insieme all’attaccante Lorenzo Colombo, il giovane difensore Jan-Carlo Simic, ceduto per tre milioni di euro all’Anderlecht, e Luka Romero.

Milan, il punto sul mercato in uscita

Da poco si è anche concretizzata l’uscita di Daniel Maldini al Monza, totalmente a titolo gratuito, mentre a giugno l’Atalanta aveva riscattato, per circa 22 milioni di euro, il belga Charles De Ketelaere. Le cessioni in casa Milan, però, non sono terminate qui e ci sono diversi calciatori che non dovrebbero far parte del progetto tecnico di Paulo Fonseca.

Tra questi ce ne sono almeno quattro su cui il Milan spera di monetizzare e guadagnare cifre importanti da reinvestire sul mercato in entrata. Si tratta di Malick Thiaw, Yacine Adli, Ismaele Bennacer e Alexis Saelemaekers. Quest’ultimo sembra aver convinto Fonseca in queste settimane di ritiro, ma la società è comunque pronta a cederlo a fronte di un’offerta importante.

Mercato Milan, possibile rescissione con Origi

Discorso diverso, invece, quello da fare per Ballo Touré e Divock Origi. I due sono rientrati dai rispettivi prestiti, ma non fanno parte del progetto tecnico. Non si sono mai allenati a Milanello con la prima squadra e, finché non troveranno una sistemazione adeguata, faranno parte della rosa del Milan Futuro che milita in Serie C.

Soprattutto il belga, d’altronde, pesa come un macigno nel bilancio rossonero. Quattro milioni di euro netti all’anno fino al 2026: questo il suo contratto di cui il Milan spera di potersene liberare quanto prima. L’ultima idea parla addirittura di una risoluzione che potrebbe diventare realtà nelle prossime settimane.