È il dribblomane più forte del mondo, ma ha solo…12 anni | Il VIDEO fa il giro del globo: esordisce in Serie A

Un video sta spopolando sul web e sui social e mostra un ragazzino appena 12enne che fa impazzire tutti con i suoi dribbling.

Durante gli europei in Germania, terminati ormai da più di tre settimane, si è parlato tantissimo della differenza che possono fare, durante un match, i calciatori capaci di saltare l’uomo e che riescono a creare la superiorità numerica e imprevedibilità con le loro giocate.

Il discorso è molto caldo e di attualità, purtroppo, soprattutto in Italia. La nostra Nazionale, infatti, ha deluso moltissimo ad Euro 2024 e, come ad ogni fallimento dal 2014 in poi, si è tornati a parlare della mancanza di talento atavica di cui soffre il nostro calcio che non riesce più a far nascere e crescere ragazzi dal livello tecnico eccelso.

Quello che manca tra i calciatori italiani, infatti, quasi nella totalità degli elementi a disposizione, è proprio la capacità e bravura di saltare l’uomo e creare la superiorità con dribbling, finte e giocate. L’unico che sembra avere queste caratteristiche, Federico Chiesa, ha giocato un Europeo sottotono ed in generale, dopo Euro 2020, è ormai in parabola discendente.

L’Italia deve assolutamente tornare a fabbricare talenti in casa e per fare questo deve alimentare la gioia e l’entusiasmo nei ragazzi nel divertirsi e nel non pensare ossessivamente alla vittoria, al risultato ed alla struttura fisica. Giocare di più in strada e “da strada” e pensare che tutto può arrivare tramite una giocata ed un dribbling in più.

Inghilterra, il video del baby prodigio

Tornando all’Europeo, inoltre, si è dimostrato una volta di più quanto avere calciatori che sappiano saltare l’uomo con facilità, possano fare la differenza e siano decisivi per le proprie squadre, creare occasioni da rete e vincere le partite. La Spagna Campione d’Europa ne è l’esempio più concreto e che si tocca con mano.

I folletti Yamal e Nico Williams hanno fatto letteralmente impazzire i terzini avversari e sono stati i calciatori che hanno fatto la vera e netta differenza rispetto agli avversari. Talenti giovani, soprattutto il ragazzino del Barcellona, che sono cresciuti con la voglia di divertirsi e sono stati lanciati presto dalle proprie squadre d’appartenza, ma soprattutto senza paura.

Occhio a cosa sta cucinando l’Academy del Leicester City 😳 pic.twitter.com/IWzeyxpSVp — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) August 3, 2024

Il 12 enne che fa impazzire tutti: presto in Serie A inglese

Nelle ultime ore la pagina social “Il Calcio Inglese” ha diffuso su X e sta facendo circolare sui social un video che è diventato virale e che mostra un ragazzino di appena 12 anni, a fine anno ne compirà 13, che fa impazzire tutti gli avversari pari età con le sue giocate ed i suoi dribbling irresistibili.

Il ragazzo si chiama Nazar Mahina e gioca nell’Academy del Leicester. Le sue doti sono davvero incredibili e non ci meraviglieremmo se, visto il coraggio che hanno da altre parti ed in altre Nazioni, tra due o tre anni possa già esordire in Premier League con la maglia della prima squadra.