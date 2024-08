Chiesa? Meglio lui con una gamba sola | Giuntoli prende l’INFORTUNATO CRONICO: già prenotata la 7 di Federico

La Juventus ha deciso di non puntare più su Chiesa, al suo posto Giuntoli pronto a investire per un talento reduce da diversi problemi fisici

Ha raggiunto la doppia cifra nell’ultimo campionato ma questo non basta per decidere di trattenerlo. L’avventura di Federico Chiesa alla Juventus sta per volgere al termine. L’azzurro, reduce da un Europeo sottotono, non ha intenzione di rinnovare il contratto con i bianconeri che scade a giugno 2025 e se dovesse restare non potrebbe nemmeno disputare il Mondiale per club a meno di deroghe speciali da parte dell’Uefa.

Per questo motivo Cristiano Giuntoli ha provato a capitalizzare dalla sua cessione. La richiesta iniziale di 40 milioni è scesa drasticamente, quasi a metà, con il Tottenham che pare al momento il club più interessato a tesserarlo.

Ipotizzato anche uno scambio con il Napoli che porterebbe a Torino Giacomo Raspadori ma per ora è solo una suggestione di mercato e una possibile trattativa che andrebbe in porta nel rush finale di questa sessione estiva.

Antonio Conte stravede per lui e lo ritiene ideale per alternarsi sulle fasce con Kvara per assistere la punta centrale che potrebbe essere ancora Victor Osimhen. Il bomber nigeriano era dato per partente ma non sono pervenute offerte degne di nota.

La Juventus mette fuori rosa Chiesa, al suo posto può arrivare Berardi

Al suo posto la Juventus pensa a Domenico Berardi. La stella del assuolo è da anni nel mirino dei bianconeri ma questo potrebbe essere l’anno nuovo dato che gli emiliani sono scesi in B e il giocatore non vorrebbe restare.

Potrà però rientrare in campo a novembre, con l’incognita di un 30enne che è reduce da due infortuni gravi che ne hanno inficiato la scorsa stagione. Un rischio quello che si prenderebbe la società juventina.

Berardi e Yildiz, una coppia potenzialmente micidiale dietro a Vlahovic

La Juventus ha la necessità di ingaggiare un profilo di alto livello da schierare dietro a Dusan Vlahovic e Berardi potrebbe essere adatto alla causa, anche data l’incisività realizzativa che ha avuto in Emilia, quasi sempre in doppia cifra.

La sua esperienza potrebbe fare bene anche al giovane turco Yildiz, chiamato alla maturazione definitiva dopo essersi messo in luce nel girone di ritorno, l’ultima scommessa vinta da Max Allegri e che ora Thiago Motta è chiamato a confermare al top.