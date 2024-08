Tu non ti muovi da Torino | Salta il trasferimento a sorpresa: gli hanno nascosto la penna pur di non firmare

Sembrava tutto fatto, poi il dietrofront ed una trattativa che è saltata all’improvviso. il calciatore resta a Torino.

Continua ad esserci fermento attorno a Torino per quel che riguarda la sessione estiva di calciomercato, soprattutto per merito delle mosse della Juventus che sembra scatenata in tutti i sensi. Sia dal punto di vista degli acquisti che da quello delle cessioni, infatti, i bianconeri hanno infiammato questa già rovente estate di trattative.

Il plenipotenziario bianconero, Cristiano Giuntoli, ha messo in piedi dei veri e propri capolavori sotto tutti i punti di vista. Parliamo, come detto, sia prendendo in considerazione gli acquisti che le cessioni. Tenendo in considerazione solo queste ultime, infatti, non saranno di certo passate inosservate le operazioni che hanno portato Kean alla Fiorentina, per quasi 20 milioni di euro, e Soulé alla Roma, per circa 30.

Non bisogna dimenticare ovviamente l’operazione Douglas Luiz che Giuntoli ha reso possibile anche grazie alle parziali contropartite Iling Junior e Barrenechea, ma soprattutto anche l’uscita di Huijsen, passato al Bournemouth. Alcuni esuberi saranno da piazzare nei prossimi giorni, mentre resta da risolvere la grana Federico Chiesa.

Il club bianconero non vuole farlo arrivare a scadenza -attualmente il contratto scade nel giugno 2025- e vorrebbe cederlo in questa sessione di mercato per racimolare qualche decina di milioni di euro. Il calciatore, però, sta puntando i piedi e preferirebbe restare a Torino. Vedremo come andrà a finire, ma la situazione è in continua evoluzione.

Mercato Torino, ambiente disilluso

Molto diverso, invece, è il discorso da fare per quel che riguarda l’altra Torino, quella granata. Anche qui, così come in casa bianconera, si è scelto di affidare la panchina ad un nuovo tecnico, con l’arrivo di Paolo Vanoli che tanto bene ha fatto nelle ultime stagioni a Venezia, ma l’ambiente, e soprattutto i tifosi, sono in aperta contestazione con la società ed il Presidente Cairo.

Mancanza di ambizioni e di investimenti sul mercato: sono queste le principali accuse che la gente del Toro fa alla propria società. Dopo le cessione di Buongiorno al Napoli, per circa 40 milioni di euro, bonus compresi, e l’addio allo svincolato Ricardo Rodriguez, d’altronde, si attende qualche mossa societaria per rinforzare la squadra.

Mercato Torino, salta Ilic allo Zenit

Fin qui, invece, sono arrivati soltanto l’attaccante scozzese Ché Adams, a parametro zero, ed il difensore del Las Palmas, Saul Coco. Due acquisti che di certo non fanno dimenticare l’addio all’idolo e bandiera, Alessandro Buongiorno. Un altra cessione che poteva sbloccare il mercato in entrata, intanto, sembra essere definitivamente saltata.

Parliamo di quella relativa al centrocampista serbo Ilic che sembrava ad un passo dallo Zenit San Pietroburgo per una cifra complessiva di 18 milioni di euro. Il club russo, però, pare aver fatto degli importanti passi indietro ed al momento l’affare sembra definitivamente saltato.