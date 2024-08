Torreira, ritorno a sorpresa in Serie A: sarà lui la MASTERCLASS a sorpresa della big | In prestito a 0€

Il centrocampista uruguaiano potrebbe tornare nella massima serie nostrana dopo le esperienze a Genova e Firenze.

Una carriera cominciata prestissimo e che lo ha visto fin da subito dare segnali importanti, tanto da fargli toccare una quotazione di mercato di 55 milioni di euro nell’estate 2018, a soli 22 anni. Gli anni migliori, forse, li ha vissuti in Italia, tra Sampdoria e Fiorentina, ma anche l’ultima esperienza al Galatasaray lo sta confermando come un calciatore di assoluto livello.

Lucas Torreira, infatti, le sue grandi occasioni, con le maglie di Arsenal e Atletico Madrid, le ha avute, ma forse non le ha sapute sfruttare al meglio. L’Arsenal dopo la Sampdoria, per circa 30 milioni di euro, poi dal club londinese i prestiti ai Colchoneros e alla Fiorentina, senza però essere mai riscattato.

Cosa che, invece, ha voluto fare il Galatasaray che ha trovato in Torreira, che ha ancora soltanto 26 anni, un perno insostituibile del suo centrocampo, capace come sempre di unire alla perfezione quantità e qualità, essere un motorino inesauribile e dare quelle geometrie che sono sempre fondamentali in una squadra di calcio.

Le prime esperienze della sua carriera di un certo livello sono state a meno di venti anni in Italia con la maglia del Pescara, ma poi, come detto, è nella Sampdoria che esplode definitivamente. Così, viene acquistato proprio dall’Arsenal, nell’estate 2018, per 30 milioni di euro.

Juve, idea Torreira per il centrocampo

Ora, sembra essere passato un po’ in secondo piano, soprattutto per quel che riguarda il calcio che conta, ma al Galatasaray sta ritrovando convinzione e grinta, oltre a quella qualità che non gli è mai mancata. Una tecnica di base che gli permette di giocare davanti alla difesa e dare quei giusti ritmi alla squadra.

Tutti elementi che la Juventus di Thiago Motta sta cercando e che potrebbero essere utilissimi in un centrocampo nuovo di zecca, già composto da altri nuovi, Douglas Luiz e Kephren Thuram. Il nome di Lucas Torreira, che ha un contratto in scadenza a giugno 2026 con il Galatasaray, non è ancora uscito, ma potrebbe tornare d’attualità nelle prossime settimane.

Mercato Juve, le alternative a Koopmeiners

Qualcosa da ultimi giorni di mercato, insomma, soprattutto se dovesse sfumare definitivamente l’arrivo di Teun Koopmeiners che resta il calciatore in cima alla lista dei desideri di Giuntoli, Thiago Motta e di tutti i tifosi della Juventus. Dopo le cessioni di Huijsen e Soulé i bianconeri tenteranno l’affondo decisivo, ma il tempo stringe e l’Atalanta continua ad essere un muro insormontabile.

Per questa ragione, quindi, in casa Juventus cominciano a guardarsi attorno e, pur continuando a fare di tutto per cercare di portare l’olandese ex Az a Torino, stanno sondando anche altre piste che potrebbero poi diventare alternative all’obiettivo principale per la mediana.