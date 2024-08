“Perdere la mia verginità…” | CR7 Junior e la ‘confessione’ che ha scosso il mondo: lo ha annunciato con una maglia

Il primogenito di Cristiano Ronaldo fa una rivelazione scottante sui social, piovono commenti nei suoi confronti, il padre come l’avrà presa?

Cristiano Ronaldo ha un rapporto speciale con il suo primogenito CR Junior. Classe 2010, spera di seguire le orme del padre, come tanti figli d’arte stanno facendo anche in Italia, da Chiesa ai fratelli Thuram. Non è facile sostenere il peso di essere il figlio del migliore calciatore della sua generazione insieme a Lionel Messi, pensando ai paragoni che potrebbero essere spesi.

Milita nelle giovanili del Manchester United come ala sinistra, ama saltare l’uomo e fare assist. I Red Devils danno molta importanza alla propria cantera e non avrebbero problemi a lanciarlo in prima squadra anche tra pochi anni se dovesse mettersi particolarmente in luce.

Il padre è esploso proprio all’Old Trafford con un maestro di calcio come Alex Ferguson in qualità di allenatore ed è tornato nella fase discendente della sua carriera in Premier League, senza replicare i numeri devastanti della sua prima parentesi.

Adesso gioca in Arabia e non ha intenzione di dire addio al calcio giocato. Con il Portogallo ha fornito un ottimo contributo al percorso della propria Nazionale agli Europei da poco conclusi in Germania, dimostrandosi ancora una volta un giocatore di livello superiore, a discapito dell’età.

Cristiano Ronaldo Junior spiazza tutti, ecco la sua confessione

Nelle ultime ore è stato pubblicato un tweet che ritrarrebbe Cristiano Ronaldo Junior con una maglietta da lui indossata che riporta la scritta: “Haven’t lost my verginity because I never lost“.

Un messaggio ironico e provocatorio che testimonia la volontà del giovane di compiere una carriera ai vertici, cercando di seguire le orme del padre e togliendosi tante soddisfazioni in campo.

La carriera di Cristiano Ronaldo, tra il rimpianto Mondiale e la parentesi in Italia

Cristiano Ronaldo, giunto ai 40 anni, ha vinto tutto con le maglie di club, tanti titoli di capocannoniere e Palloni d’Oro. L’unico rammarico è la mancata conquista del Mondiale con l’ultimo tentativo, in Qatar, fermato dal Marocco ma è riuscito a vincere l’Europeo nel 2016.

Cristiano Ronaldo, nella sua carriera è stato anche in Italia vestendo la maglia della Juventus. Acquistato dai bianconeri con l’obiettivo di conquistare una Champions League che era sfumata per due volte in finale negli anni precedenti, non è riuscito nell’impresa ma ha mostrato sprazzi di grande calcio anche a Torino.